Dlaczego ciasto drożdżowe wyszło za twarde? O tym pamiętaj, kiedy robisz ciasto na drożdżach

Drożdże powodują, że ciasto rośnie. Same drożdże, to nic innego, jak jednokomórkowe grzyby żywiące się cukrami prostymi. Dzięki cukrom rozpoczynają proces fermentacji. Jego skutkiem jest wytwarzanie dwutlenku węgla, który umożliwia pieczenie puszystych ciast czy chlebów.

Jak zrobić zaczyn ze świeżych drożdży?

Świeże drożdże muszą zacząć pracować. Nim dodasz je do wypieku, daj im czas. Wymieszaj świeże drożdże z odrobiną ciepłego mleka, cukrem lub mąką i odstaw na 10 minut. Tak przygotowany, buzujący zaczyn, można dodawać do ciasta.

Wyrabiaj ciasto minimum 10 minut

Ciasto drożdżowe trzeba dobrze wyrobić. Ręczne wyrabianie powinno trwać 10-15 minut, dokładnie tyle samo warto wyrabiać ciasto w mikserze z hakiem do ciast drożdżowych. Dobrze wyrobione ciasto jest elastyczne, rozciągliwe, powinno odchodzić od ręki. Kiedy takie jest – przykryj je ściereczka i odstaw do wyrośnięcia. Idealna temperatura dla ciast drożdżowych to 25-30 stopni Celsjusza. Ciasto potrzebuje zwykle ok. 45 minut i nie warto tego czasu skracać. Kiedy przełożysz ciasto do foremki, albo uformujesz z niego drożdżówki czy bułki, ponownie odstaw przykryte, aby wyrosło. Na ok. 15 minut.

Ciasto drożdżowe – co może pójść nie tak?

Wiele osób narzeka, że ich ciasto drożdżowe wyszło za twarde. Powodów może być kilka. Jednym z najczęstszych jest niewłaściwe wyrobienie ciasta (za krótkie) i zbyt krótki czas na wyrośnięcie (tego po prostu nie da się przyspieszyć). Powodem twardego ciasta może być też dodanie zbyt dużej ilości mąki.

Ciasto drożdżowe może nie wyjść, jeśli same drożdże są złej jakości, są nieświeże lub były niewłaściwe przechowywane. Ciasto może być twarde i zbite, jeśli dodasz zbyt dużo tłuszczu (masła lub oleju) lub zbyt dużo cukru. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z pieczeniem ciast drożdżowych, trzymaj się dokładnie proporcji podanych w przepisach.

Czytaj też:

Przepis na proste bułeczki śniadaniowe. Twoja rodzina będzie zachwycona!Czytaj też:

Dyniowe bułeczki drożdżowe z cynamonem. Poprawią humor w zimne dni