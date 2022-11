Przepis na proste bułeczki śniadaniowe. Twoja rodzina będzie zachwycona!

Ten przepis ma swój minus – musisz zarezerwować ok. 1,5 godziny na przygotowanie bułek (to głównie czas potrzebny na wyrośnięcie ciasta). Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem miksera, który ma hak do wyrabiania ciasta, ominie cię za to „poranna gimnastyka” przy wyrabianiu ciasta – bo te też potrzebuje minimum 10 minut ugniatania. Poświęcony czas wynagrodzi zapach i smak gorących, świeżych bułek prosto z własnego piekarnika.

Jak zrobić bułeczki śniadaniowe?

Potrzebujesz mąkę (najlepiej typ 550), mleko (możesz to być mleko roślinne), masło lub oliwę, jajko, drożdże, sól i cukier. Te podstawowe składniki wystarczą, aby zrobić idealne bułeczki śniadaniowe. Bułkom trzeba dać czas – zarówno na odpowiednie wyrobienie ciasta, jak i potem na jego wyrośnięcie.

Bułeczki śniadaniowe – rady

Bułeczki śniadaniowe możesz przed pieczeniem posypać ulubionymi dodatkami – makiem, sezamem czy pestkami dyni. Możesz też dodać nieco mniej mąki pszennej i w zamian dodać 2-3 łyżki mąki razowej. Jeżeli chcesz, aby twoje bułeczki miały błyszczącą skórkę, posmaruj je jajkiem rozmieszanym z mlekiem i piecz jeszcze ok. minuty.

Podaną w przepisie ilość drożdży możesz zastąpić 5 g drożdży instant – wówczas pomiń etap robienia zaczynu, wymieszaj drożdże z mąką, solą i cukrem, a potem dodaj resztę składników i wyrabiaj ciasto.

Bułeczki śniadaniowe możesz wykorzystać w dowolny sposób – najlepiej smakują jeszcze lekko ciepłe, posmarowane odrobiną masła, z serem żółtym, gotowany jajkiem albo awokado. Koniecznie dodaj warzywa – pomidory, ogórki, rukolę albo sałatę. Bułki doskonale się sprawdzą w towarzystwie porannej jajecznicy, zrobisz też z nich pyszne kanapki do szkoły czy pracy (w tym przypadku poczekaj, aż ostygną).

Przepis: Proste bułeczki śniadaniowe Pszenne bułki drożdżowe idealne na śniadanie. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 8 Składniki 550 g maki pszennej

1 i 1/3 szklanki ciepłego mleka

1/3 kostki masła lub 5 łyżek oleju/oliwy

20 g świeżych drożdży

1 jajko

1 łyżeczka cukru

1 łyżeczka soli Sposób przygotowania Przygotuj składnikiZrób zaczyn drożdżowy: wymieszaj drożdże z częścią mleka, dodaj cukier i dwie łyżki mąki. Odstaw na 10 minut, aby drożdże zaczęły pracować. Resztę mąki wymieszaj z solą w dużej misie. Wyrób ciastoDo mąki dodaj pozostałe składniki i zaczyn drożdżowy. Możesz wyrobić ciasto za pomocą miksera z hakiem do ciasta drożdżowego lub wyrobić je ręcznie. Ciasto potrzebuje 10-15 minut wyrabiania, aż będzie gładkie. Jeśli czujesz, że jest za rzadkie, dodaj odrobinę więcej mąki. Odstaw ciasto do wyrośnięcia na 30-40 minut. Upiecz bułkiRozgrzej piekarnik do 190 st. Celsjusza. Ciasto podziel na równe części (zwykle wychodzi 8-10 bułek). Uformuj okrągłe bułeczki, ułóż je na blasze wyłożonej papierem (możesz zrobić charakterystyczne nacięcia), przykryj ściereczką i odstaw na ok. 20 minut do wyrośnięcia. Piecz ok. 20 minut.

