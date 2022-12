Co zrobić, żeby mandarynki nie popsuły się przed świętami? Znamy sposób

Jedzenie mandarynek przynosi wymierne korzyści dla zdrowia. Te cytrusy są źródłem wielu witamin, błonnika oraz przeciwutleniaczy. Jeśli chcemy na dłużej zachować młodość, warto każdego dnia zjeść przynajmniej jedną mandarynkę. Mandarynki dostarczają witaminy C, która podnosi odporność organizmu. Jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów, który nie tylko chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami, takimi jak promieniowanie UV, ale też stymuluje produkcję kolagenu. Sprawia, że cera wygląda świeżo, promiennie i młodo.

Nie wkładaj mandarynek do lodówki!

Owoców cytrusowych nie należy przechowywać w lodówce. W niskich temperaturach tracą aromat i smak. Stają się też mniej soczyste. Najlepsza temperatura do przechowywania owoców cytrusowych wynosi od 5 do 8 st.C – wskazują specjaliści. Zdarza się, że w nowoczesnych lodówkach są komory, które służą do przechowywania owoców.

Nie przechowuj mandarynek w piwnicy!

Okazuje się, że nie jest dobrym pomysłem przechowywanie mandarynek w piwnicy albo na balkonie, co wiele osób robi. Owocom szkodzi wilgoć i szybciej się psują. Najlepiej znaleźć dla nich chłodne, nie za zimne suche miejsce.

Nie wkładaj mandarynek do plastikowej torby!

Mandarynek nie powinno się wkładać do plastikowej torby ani zamykać w plastikowych pojemnikach. Przyspiesza to gnicie owoców. Jeśli na owocach widoczne są plamki z pleśni, należy je wyrzucić, bo mogą zaszkodzić. Każdy owoc warto zapakować w kawałek papieru czy serwetkę, tak żeby nie stykał się z innymi. Zapobiegnie to rozprzestrzenianiu się pleśni z owocu na owoc.

Znajdź chłodne miejsce w domu!

Jeśli chcesz przechować przez dłuższy czas cytrusy, musisz poszukać dla nich odpowiedniego miejsca w domu. Najlepiej wybierać wewnętrzne parapety, o ile nie są one nagrzane od włączonych kaloryferów. Można też postawić je w drewnianej skrzyneczce na podłodze w pobliżu balkonu.

Nie wybieraj zbyt dojrzałych owoców!

Mandarynki można przechowywać w domu do około 10 dni. Jeśli wiemy, że nie będziemy ich jeść od razu, najlepiej nie kupować zbyt dojrzałych owoców. Dojrzeją u nas w domu! Nie stracą też soczystości ani wspaniałego smaku – zapewniają eksperci.

