Nie lubisz mandarynek z pestkami? Podpowiadamy jak wybrać te bez

Mandarynki to jedne z najpyszniejszych owoców cytrusowych. To także doskonały dodatek do ciast, dżemów oraz zimowych grzańców. Jak wybrać te najsłodsze i pozbawione pestek? Nie jest to łatwe, podpowiadamy, na co należy zwrócić uwagę.

Jak wybrać mandarynki bez pestek?

Mandarynki bez pestek poznacie po tym, że skórka nie przylega ściśle do miąższu owoców. Gdy naciśniemy lekko mandarynkę, czuje się, że jest „napuszona”. Przy obieraniu skórka łatwo odstaje, a takie owoce nie zawierają pestek – przekonują eksperci.

Rodzaje mandarynek bezpestkowych

Do najpopularniejszych odmian bezpestkowych mandarynek należy klementynka. Charakteryzuje ją smaczny, pomarańczowy i aromatyczny miąższ. Inne rodzaje owoców, które nie mają pestek to:

tangerynka,

satsuma.

Jak wybrać świeże owoce?

Żeby kupić świeże, soczyste owoce warto zwrócić uwagę na miejsce po ogonku mandarynki. Jeżeli jest białe lub kremowe, to znaczy, że owoce zostały zebrane niedawno. Nie należy kupować tych, które mają w tym miejscy kolor brązowy lub siny. To znak, że zaczynają gnić. Lepiej też nie kupować poobijanych owoców, gdyż szybko rozwija się w nich pleśń i drobnoustroje.

Dlaczego warto jeść mandarynki?

Oprócz walorów smakowych mandarynki warto jeść dlatego, że są bogate w witaminy i minerały. Zawierają dużo witaminy C, która wzmacnia odporność, stanowi ochronę przed infekcjami wirusowymi, a także łagodzi przebieg niektórych chorób. Kwas askorbinowy to także doskonały antyoksydant opóźniający proces degradacji komórek. Mandarynki są też źródłem nobiletyny. Ten flawonoid zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy typu 2, miażdżycy naczyń krwionośnych i chorób sercowo-naczyniowych. Zapobiega również rozwojowi chorób nowotworowych i minimalizuje ryzyko powstania zaburzeń układu nerwowego. Witamina A, zawarta w tym owocu pozytywnie wpływa na wzrok i zapewnia młody wygląd skóry. Wysoka zawartość magnezu poprawia natomiast funkcjonowanie mózgu, serca i mięśni.

Czytaj też:

Owoc yuzu – mały cytrus o wielkiej mocy. Właściwości, zastosowanieCzytaj też:

Przepis na ciasto z... gotowanych pomarańczy. Przepyszne i bezglutenowe!