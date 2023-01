Przepis na „diabelskie racuchy”. Sekret ich pysznego smaku tkwi w tym składniku

Racuchy należą do tradycyjnych potraw kuchni polskiej. Można je przygotować na wiele sposobów. Tradycyjnie dodaje się do nich jabłka i smaży na złoty kolor. Można je przyrządzić na drożdżach, ale i bez nich. Zwykle podaje się na słodko, z cukrem pudrem lub ze śmietaną. Ważne, żeby były miękkie i puszyste. Okazuje się, że taki efekt można uzyskać, dodając do nich spirytusu lub wódki. Babcie żartowały, że to „diabelskie racuchy”, bo są z dodatkiem „ognistej wody”.

Ten dodatek sprawia, że racuchy nie chłoną tłuszczu

Dodatek spirytusu lub wódki sprawia, że racuchy nie będą chłonąć tak dużo tłuszczu. Idealne są chrupiące na zewnątrz, pulchne i delikatne w środku. Trzeba jednak uważać, żeby nie przesadzić z ilością alkoholu.

Jaką ilość alkoholu trzeba dodać do racuchów?

Na 500 gramów mąki wystarczą 2 łyżeczki wódki lub spirytusu. Alkohol nie jest wyczuwalny w smaku, bo wyparowuje podczas smażenia.

Czy racuchy są zdrowe?

Racuchy są pyszne, ale dość kaloryczne. Trudno je uznać za danie dietetyczne, dlatego osoby dbające o linię nie powinny jeść ich zbyt często. Żeby były bardziej dietetyczne, dobrze smażyć je na teflonowej patelni z małą ilością tłuszczu.

Wypróbuj przepis na „diabelskie racuchy”

Przepis: „Diabelskie racuchy” racuchy z dodatkiem spirytusu Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 500 g mąki pszennej,

50 g świeżych drożdży,

1,5 szklanki ciepłego mleka,

2 łyżki cukru,

1 jajko,

6 łyżek oleju,

2 łyżki spirytusu lub wódki,

olej do smażenia,

cukier puder do dekoracji. Sposób przygotowania Przygotuj drożdżeNajpierw rozpuśćcie drożdże w połowie szklanki ciepłego, ale nie gorącego mleka. Następnie dodajcie 1 łyżkę cukru i wszystko dokładnie wymieszajcie. Całość odstawcie w ciepłe miejsce na 20 minut. Połącz składnikiPrzesiejcie mąkę do miski i dodajcie resztę cukru i mleka oraz olej, jajko, spirytus i wyrośnięty zaczyn. Wyrób ciastoWszystkie składniki wyróbcie na gładkie ciasto, a następnie przykryjcie je i odstawcie na 30 minut do wyrośnięcia. Usmaż racuchy na złoty kolorRozgrzejcie olej na dużej patelni i wyłóżcie na niego łyżką niewielkie porcje ciasta. Smażcie racuchy na średnim ogniu, aż będą miały złoty kolor. Odsącz racuchy na papierowym ręcznikuGotowe racuchy wykładajcie na ręcznik papierowy – w ten sposób usuniecie z nich nadmiar tłuszczu. Podaj z cukremPlacuszki możecie podawać posypane cukrem pudrem.

