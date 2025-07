Racuchy bez jajek? Smakują jak u babci! Już zawsze będziesz korzystać z tego przepisu

Nie masz pomysłu na szybkie i lekkie śniadanie, a w lodówce pustka? W takim razie postaw na racuchy, ale w nieco zmienionej formie. Świetnie smakują, są sycące, a w dodatku wielu osobom przypomną czasy dzieciństwa, gdy u babci jedli pyszne placuszki z jabłkami. Przepis jest tak prosty, że z łatwością je przyrządzisz, nawet jeśli nie masz doświadczenia.

Jak zrobić racuchy bez jajek? Prosty przepis

Idealne śniadanie lub kolacja powinny być lekkie, a zarazem pożywne i sycące. Najważniejsze jednak jest to, żeby można je było przygotować z produktów, które akurat mamy w lodówce. Idealnie sprawdzą się więc racuchy. Zaletą tego dania jest również to, że nie wymaga dużo pracy. Można je zrobić na mnóstwo różnych sposobów z tego, co akurat mamy pod ręką. Latem warto podać je z sezonowymi owocami: truskawkami lub malinami. Będą jeszcze smaczniejsze. Racuchy możesz przyrządzić nawet wtedy, gdy nie masz w domu jajek. Wystarczy zmieszać dwie łyżki mielonego lnu z dwoma łyżkami wody lub jogurtu, a następnie dodać do masy. Zmielone nasiona lnu są nie tylko dobrym spoiwem, ale też źródłem błonnika i kwasów omega-3.

Przepis: Racuchy bez jajek Te racuchy są naprawdę przepyszne. Koniecznie zrób je swoim bliskim. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 151 w każdej porcji Składniki 500 g mąki

250 ml mleka

3 łyżeczki cukru wanilinowego

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 jabłka

1 łyżka masła

szczypta cynamonu

1 banan

2 łyżki mielonego lnu z 2 łyżkami wody Sposób przygotowania Przygotowanie jabłekObierz jabłka i pokrój w drobną kostkę. Mieszanie składnikówZmieszaj przesianą mąkę z cukrem wanilinowym, proszkiem do pieczenia i cynamonem. Dodaj mleko do masy. Energicznie mieszaj masę rózgą kuchenną, staraj się aby nie powstały grudki. Dodaj siemię lniane. Ponownie wymieszaj. Smażenie racuchówRozgrzej patelnię i roztop na niej masło. Wlej masło do ciasta. Dodaj pokrojone jabłka i zamieszaj. Smaż placki na małym ogniu, aż będą rumiane z obu stron.

Użycie nasion lnu nie jest jedynym sposobem. Możesz wykorzystać również banana. Zamiast jednego jajka użyj połowy zblendowanego owocu. Lepiej sprawdza się on w słodkich wypiekach, więc nie używaj go do dań wytrawnych.

O czym pamiętać, robiąc racuchy?

Racuchy smaż na dobrze rozgrzanej nieprzywierającej patelni, bez dodatkowego tłuszczu, ponieważ tłuszcz jest już w cieście. Dzięki temu po usmażeniu nie będą nieprzyjemnie tłuste z zewnątrz. Smaż około 1–2 minut z każdej strony, w zależności od grubości placuszków.

Takie racuchy są nie tylko lżejsze, ale też mniej zwarte i bardziej elastyczne niż te z klasycznego przepisu. Pokochają je również osoby, które ze względów medycznych lub ideologicznych nie mogą lub nie chcą jeść jajek. To nie tylko ratunek, gdy zabraknie składników. To pełnowartościowy, pyszny posiłek, który można przygotować w kilka minut, z wykorzystaniem tego, co akurat mamy w kuchni. To właśnie dlatego racuchy bez jajek zasługują na stałe miejsce w domowym menu.

Czytaj też:

Nie kupuj lodów! Ten sorbet zrobisz w kilka minut i tylko z 5 prostych składnikówCzytaj też:

Kupujesz lody? Bosacka ujawnia błąd, przez który przepłacasz. Sprawdź ten jeden szczegół!