Masz problem ze stawami? Wyklucz z diety te produkty

Reumatoidalne zapalenie stawów to przewlekła choroba, która dotyka ok. 400 tys. Polaków. Objawia się bólem stawów, obrzękiem i uczuciem sztywności, które występuje najczęściej rano. Choroba znacząco ogranicza codzienne funkcjonowanie, a nieleczona może prowadzić do niepełnosprawności i licznych powikłań. Do czynników ryzyka rozwoju choroby stawów zalicza się m.in.: regularne picie alkoholu, palenie papierosów, infekcje, ciągły stres, a także niezdrową dietę.

Z jakich produktów spożywczych powinny zrezygnować osoby mające problemy ze stawami?

Badania wskazują, że przy reumatoidalnym zapaleniu stawów dolegliwości bólowe nasila spożywanie produktów zawierających gluten. Dotyczy to zwłaszcza osób, które cierpią na nietolerancje tego składnika. Lekarze podkreślają, że niestety nie chodzi wyłącznie o unikanie pieczywa i wyrobów mącznych. Gluten jest powszechnie dodawany do wielu różnych produktów, których nie kojarzymy z mąką i ziarnami zbóż, np. do pasztetu.

Unikaj tłuszczów trans

Osoby cierpiące na problemy ze stawami powinny unikać produktów zawierających tłuszcze trans i tłuszcze nasycone. Szkodliwe w przypadku osób, które cierpią na tę chorobę, mogą okazać się również cenne dla naszego organizmu wielonienasycone tłuszcze omega-6, jeżeli ich zawartość w danym produkcie znacznie przewyższa ilość kwasów omega-3.Tłuszcze trans znajdziemy w takich produktach jak: masło, margaryny, mixy tłuszczowe, ciastka, herbatniki, słodycze, dania fast food, zupach w proszku, serkach topionych.

Nie jedz cukru

Pacjenci z zapaleniem stawów powinni zrezygnować również ze spożywania produktów bogatych w cukier. Cukier zjadamy nie tylko, gdy słodzimy kawę czy herbatę. Spożywamy go w słodyczach, owocowych jogurtach, sosach, ketchupach, musztardach i gazowanych napojach. Często wydaje się nam, że wypicie napoju dostarcza znacznie mniej cukru niż tłusty pączek. Tabele kaloryczności podają jednak, że 100 gramowy tradycyjny pączek ma 23 g cukru, a dla porównania 330 ml puszka popularnego gazowanego napoju 36 g, a 250 ml puszka napoju energetycznego – 27 g.

