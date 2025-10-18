Jesienią każdego dnia piję ten koktajl od dietetyczki. Cukier mam pod kontrolą, a kilogramy znikają same

Jesień to czas, kiedy chętnie sięgamy po coś słodkiego. Krótsze dni i niższe temperatury sprzyjają spadkom energii. W efekcie częściej niż zwykle sięgamy po „pocieszające jedzenie”, na przykład ciastka, batoniki, drożdżówki itp. Niestety regularne spożywanie produktów wysokoprzetworzonych zwiększa ryzyko rozwoju wielu kłopotów zdrowotnych, w tym insulinooporności, cukrzycy czy otyłości. Znana dietetyczka Michalina Mróz podsuwa rozwiązanie tego problemu. Jest nim gęsty, aksamitny napój, który smakuje jak deser, a stabilizuje poziom cukru we krwi, wspiera pracę jelit i ułatwia kontrolę wagi. „Nie pij tego koktajlu, jeśli wolisz popołudniową drzemkę zamiast stabilnej energii” – ostrzega ekspertka.

Jak zrobić jesienny koktajl przyjazny insulinie?

Przygotowanie napoju zajmuje nie więcej niż pięć minut. Wystarczy, że wrzucisz wszystkie składniki do blendera i zmiksujesz na gładką masę. Możesz po niego sięgać w różnych porach dnia. Rano z powodzeniem zastąpi śniadanie, a po południu – uratuje przed podjadaniem i spadkiem energii. Doskonale smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno. Przypomina kremowe kakao z nutą śliwki albo shake czekoladowy.

Przepis: Jesienny koktajl przyjazny insulinie Napój świetnie smakuje, stabilizuje poziom glukozy we krwi i wspomaga odchudzanie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 272 w każdej porcji Składniki 300 ml szklanki mleka 2% lub napoju roślinnego

75 g naturalnego skyru

3 śliwki

pół dojrzałego banana

10 g kakao bez cukru

20 g masła orzechowego

10 g płatków owsianych górskich

12 g nasion chia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUsuń pestki ze śliwek. Umyj i obierz banana ze skórki. Łączenie składnikówWrzuć wszystkie składniki do blendera, a następnie zmiksuj na gładką masę. Podawanie napojuPrzelej koktajl do szklanek i udekoruj wedle uznania.

Jak działa jesienny koktajl polecany przez dietetyczkę?

Sekret tego napoju tkwi w połączeniu białka, błonnika i tłuszczów nienasyconych. To „trio” stabilizuje stężenie glukozy we krwi. Sprawia, że poziom cukru rośnie powoli. W efekcie zapobiega nagłym napadom głodu i ułatwia kontrolowanie masy ciała. Warto pamiętać, że śliwki oraz płatki owsiane to źródło błonnika, który naturalnie spowalnia wchłanianie cukru, a jednocześnie zapewnia uczucie sytości na długo i usprawnia przemianę materii. Poza tym zmniejsza ryzyko powstawania zaparć oraz innych dolegliwości gastrycznych. Podobnie działa białko zawarte w skyrze i mleku.

Z kolei masło orzechowe i nasiona chia dostarczają „zdrowych” tłuszczów, a te zapewniają solidny zastrzyk energii. Nie bez powodu w przepisie pojawia się również kakao i cynamon. Pierwszy z wymienionych produktów jest źródłem polifenoli zwiększających wrażliwość tkanek na insulinę, natomiast drugi – obniża indeks glikemiczny koktajlu.

