Mało kto w Polsce o niej słyszał. Dodaj szczyptę do dania, a wesprze trawienie i podkręci smak

Ta przyprawa jest dość niepozorna, a w naszym kraju raczej mało osób o niej słyszało. Działa świetnie na nasze zdrowie, a przy tym wspaniale wzbogaca smak potraw. To może być świetne urozmaicenie codziennego menu.

Różne przyprawy nie tylko wzbogacają smak potraw, ale też świetnie wpływają na nasze zdrowie. Na przykład kurkuma działa przeciwzapalnie i wspiera odporność organizmu, a imbir pomaga w trawieniu i łagodzi nudności. Czosnek ma właściwości antybakteryjne, a cynamon pomaga regulować poziom cukru we krwi. Rozmaryn poprawia krążenie, a kardamon ma właściwości detoksykacyjne. Zazwyczaj jednak sięgamy po najpopularniejsze przyprawy. To błąd, ponieważ warto nieco poeksperymentować w tej kwestii.

Dodawaj tę przyprawę do potraw

Ja ostatnio odkryłam szafran imertyński, zwany również „gruzińskim szafranem”. W rzeczywistości jest to suszony i mielony kwiat aksamitki. Nadaje on potrawom żółto-pomarańczowy kolor, ma ziołowo, lekko owocowy smak z nutą goryczki.

Szafran imertyński ma działanie przeciwzapalne, a więc pomaga w zwalczaniu stanów zapalnych i stresu oksydacyjnego, co wspiera ogólną kondycję całego organizmu. Wspomaga również funkcjonowanie układu pokarmowego, pomagając na trawienie. Łagodzi też nudności, skurcze. Jest również bogaty w luteinę i zeaksantynę, dzięki czemu wspiera zdrowie oczu (chroniąc przed zwyrodnieniem plamki żółtej). Ta przyprawa pomaga również w łagodzeniu bólów głowy i wspiera lepszy sen.

Do jakich dań wykorzystać szafran gruziński?

Ta przyprawa jest bardzo popularna w Gruzji. Idealnie sprawdza się jako dodatek do dań rybnych i mięsnych, różnego rodzaju gulaszy. W Gruzji szafran imertyński dodaje się do sacivi, czyli sosu orzechowego podawanego z kurczakiem lub indykiem. To także ważny element zupy charczo – pikantnej potrawy z mięsa wołowego z ryżem i orzechami włoskimi. Możesz wzbogacić też nim smak różnych marynat. Zacznij od dodawania szczypty nowej przyprawy do znanych ci potraw i sprawdź, czy odpowiada ci jej smak. Pamiętaj też, że nazywanie tej przyprawy „szafranem” jest potoczne, ponieważ prawdziwy szafran (z krokusów) jest znacznie droższy.

