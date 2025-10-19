Mało kto w Polsce o niej słyszał. Dodaj szczyptę do dania, a wesprze trawienie i podkręci smak

Różne przyprawy nie tylko wzbogacają smak potraw, ale też świetnie wpływają na nasze zdrowie. Na przykład kurkuma działa przeciwzapalnie i wspiera odporność organizmu, a imbir pomaga w trawieniu i łagodzi nudności. Czosnek ma właściwości antybakteryjne, a cynamon pomaga regulować poziom cukru we krwi. Rozmaryn poprawia krążenie, a kardamon ma właściwości detoksykacyjne. Zazwyczaj jednak sięgamy po najpopularniejsze przyprawy. To błąd, ponieważ warto nieco poeksperymentować w tej kwestii.

Dodawaj tę przyprawę do potraw

Ja ostatnio odkryłam szafran imertyński, zwany również „gruzińskim szafranem”. W rzeczywistości jest to suszony i mielony kwiat aksamitki. Nadaje on potrawom żółto-pomarańczowy kolor, ma ziołowo, lekko owocowy smak z nutą goryczki.

Szafran imertyński ma działanie przeciwzapalne, a więc pomaga w zwalczaniu stanów zapalnych i stresu oksydacyjnego, co wspiera ogólną kondycję całego organizmu. Wspomaga również funkcjonowanie układu pokarmowego, pomagając na trawienie. Łagodzi też nudności, skurcze. Jest również bogaty w luteinę i zeaksantynę, dzięki czemu wspiera zdrowie oczu (chroniąc przed zwyrodnieniem plamki żółtej). Ta przyprawa pomaga również w łagodzeniu bólów głowy i wspiera lepszy sen.

Do jakich dań wykorzystać szafran gruziński?

Ta przyprawa jest bardzo popularna w Gruzji. Idealnie sprawdza się jako dodatek do dań rybnych i mięsnych, różnego rodzaju gulaszy. W Gruzji szafran imertyński dodaje się do sacivi, czyli sosu orzechowego podawanego z kurczakiem lub indykiem. To także ważny element zupy charczo – pikantnej potrawy z mięsa wołowego z ryżem i orzechami włoskimi. Możesz wzbogacić też nim smak różnych marynat. Zacznij od dodawania szczypty nowej przyprawy do znanych ci potraw i sprawdź, czy odpowiada ci jej smak. Pamiętaj też, że nazywanie tej przyprawy „szafranem” jest potoczne, ponieważ prawdziwy szafran (z krokusów) jest znacznie droższy.

