Polacy omijają ten owoc, a to klucz do długiego i zdrowego życia. Jadłeś go kiedyś?

Kaki, znane również jako persymona, to owoc, który nie cieszy się popularnością w naszym kraju. Drzewa kaki wymagają pełnego nasłonecznienia, a czas zbiorów przypada na okres od października do listopada – to właśnie wtedy można je najczęściej kupić w Polsce. W miesiącach letnich pojawiają się w sklepach specjalizujących się w egzotycznych owocach, ponieważ są wtedy sprowadzane z innych państw. Bez trudu jednak dostaniesz suszone owoce kaki przez cały rok. Kupisz je w supermarketach, a także za pośrednictwem internetu.

Dlaczego warto jeść kaki?

Kaki ma wyjątkowy smak – to połączenie słodyczy z lekką nutą korzenną. Jednak największym plusem tego owocu jest jego wartość odżywcza. Ma silne właściwości przeciwutleniające, dzięki czemu neutralizuje wolne rodniki w organizmie. Jeśli dojdzie do zaburzenia równowagi między przeciwutleniaczami a wolnymi rodnikami, skutkuje to stresem oksydacyjnym, który jest przyczyną przedwczesnego starzenia się organizmu, a także niektórych chorób przewlekłych.

To świetne źródło błonnika pokarmowego, który wspomaga prawidłowe trawienie i pracę jelit, zapobiegając zaparciom. Reguluje także poziom cukru i cholesterolu we krwi, co pozytywnie wpływa na zdrowie serca. Owoc ten zawiera też witaminy A i C, a do tego dostarcza wielu składników mineralnych, takich jak mangan, magnez czy potas.

Dlaczego nie należy jeść niedojrzałego kaki

Bardzo ważne jest, by nie spożywać niedojrzałego owocu kaki. Zawiera on duże ilości tanin (naturalnych garbników), które w połączeniu z kwasem żołądkowym mogą tworzyć twarde, trudne do strawienia złogi (bezoary). Dotyczy to spożycia większej ilości owoców na pusty żołądek. Może to prowadzić do:



nudności,

wymiotów,

bólów brzucha,

niedrożności przewodu pokarmowego (w skrajnych przypadkach).

Ryzyko poważnych konsekwencji jest szczególnie wysokie u osób z wolniejszym trawieniem, a także z tendencją do zaparć czy po operacjach żołądka. Na trudności z trawieniem niedojrzałego owocu kaki bardziej narażeni są też seniorzy i dzieci. Persymona jest w pełni bezpieczna do spożycia, gdy jest całkowicie dojrzała. Wybieraj więc bardzo miękkie owoce – wtedy będziesz mieć pewność, że ich zjedzenie jest w pełni bezpieczne.

