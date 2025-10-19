Zamiast piec brownie robię ten deser bez pieczenia. Kremowy i słodki, więc spróbuj, zanim zniknie

Brownie to obecnie jeden z najpopularniejszych deserów. Smakuje naprawdę genialnie. Jego intensywnie czekoladowy smak i wilgotna konsystencja podbijają podniebienia nawet największych łasuchów. To ciasto jednak nie każdemu się udaje, bo czasem wychodzi zbyt suche, innym razem z zakalcem, a niekiedy zbyt mało wyraziste. Nie musisz kolejny raz próbować na siłę przygotować ten wypiek – postaw na równie smaczną, a znacznie łatwiejszą alternatywę.

Jak zrobić kulki o smaku brownie? Prosty przepis

Dietetyczka Dominika Hatala opublikowała na swoim Instagramie przepis na czekoladowe kulki o smaku brownie. Zrobisz je bez trudu, a zobaczysz, że zakochasz się w tym deserze. Co więcej, jest on o wiele zdrowszy niż ten przyrządzony z klasycznego przepisu. Wynika to z tego, że do jego zrobienia używa się daktyli, mąki owsianej, a także odżywki białkowej czy syropu klonowego. Co najważniejsze – wcale nie musisz uruchamiać piekarnika, by cieszyć się tym przysmakiem. Będzie gotowy w błyskawicznym tempie.

Przepis: Kulki o smaku brownie Ten deser jest przepyszny, a do tego zdrowy i szybki. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 7 Liczba kalorii 179 w każdej porcji Składniki 180 g daktyli suszonych

30 g mąki owsianej

40 g kakao

25 g odżywki białkowej

10 g syropu klonowego

15 g masła orzechowego

30 g mlecznej czekolady

5 g oleju kokosowego Sposób przygotowania Mieszanie składnikówDo kielicha blendera dodaj daktyle, mąkę, kakao, odżywkę białkową, syrop klonowy, masło orzechowe i szczyptę soli. Zblenduj na gładką masę. Formowanie kulekUformuj kulki równej wielkości i przełóż je do naczynia wyłożonego papierem do pieczenia. Przygotowywanie czekoladyCzekoladę i olej kokosowy rozpuść w kąpieli wodnej. Obtocz kulki w czekoladzie i ponownie przełóż je na papier. Opcjonalnie posyp kulki solą morską. Mrożenie deseruUmieść deser w zamrażalniku na kilkanaście minut.

Ciekawe pomysły na brownie

Brownie to idealna baza do eksperymentowania. Jeśli jednak chcesz przyrządzić właśnie ten deser to nie musisz zawsze stawiać na klasyczną recepturę. Możesz na przykład zrobić to ciasto w wersji „na ostro” – z dodatkiem szczypty papryczki chili w proszku. Idealnie pasują do tego też kawałki gorzkiej czekolady i posiekane orzechy pekan. Ciekawym pomysłem jest również przyrządzenie brownie ze słonym karmelem i solonymi orzeszkami. To jednak nie koniec propozycji, ponieważ brownie możesz zrobić z malinami, masłem orzechowym, a nawet awokado. Możesz również upiec brownie z fasoli.

Koniecznie na koniec zrób „test wykałaczki”. W przeciwieństwie do większości wypieków wykałaczka wbita do środka powinna mieć po wyjęciu okruszki na sobie. To znak, że brownie jest lekko wilgotne w środku i nie wyszło zbyt suche.

