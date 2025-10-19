Te placuszki to moje ulubione śniadanie w weekend. Każdy się zajada i pachnie w całym domu
Dodano: 
Placuszki z dyni
Placuszki z dyni Źródło: Freepik
Jeśli szukasz czegoś wyjątkowego na weekendowe śniadanie, to koniecznie zrób te placuszki. Ten smak zostanie z tobą na długo. Wprowadzisz też jesienny klimat do swojego domu.

Na weekendowe śniadanie nie ma nic lepszego niż naleśniki lub inne placuszki przygotowywane „na ciepło”. Ich robienie staje się wtedy małym rytuałem – można je przyrządzać wspólnie z ukochanymi osobami, a po domu roznosi się piękny zapach. Teraz, gdy jest jesień, uwielbiam na takie „leniwe śniadanie” podawać placuszki z dyni. Smakują jednak znacznie inaczej niż te w wersji obiadowej.

Placuszki idealne na jesienne śniadanie

Jednym ze składników tych placuszków dyniowych jest jogurt naturalny, dzięki czemu nabierają one cudownej lekkości. Takie placki są delikatne i dosłownie rozpływają się w ustach. Możesz podawać je na różne sposoby, na przykład z powidłami jabłkowymi, cynamonem i miodem. Dobrze sprawdzą się też inne owoce i syrop klonowy. Ciekawym pomysłem jest również przygotowanie jako dodatku twarożku waniliowego.

Przepis: Placuszki dyniowe

Te placuszki dyniowe na śniadanie pokocha cała twoja rodzina.

Kategoria
Dodatek
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
20 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
198 w każdej porcji

Składniki

  • 200 g dyni
  • ok. ⅓ opakowania jogurtu naturalnego
  • 2 jaja
  • 3 łyżki ksylitolu
  • 45 g mąki orkiszowej
  • 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
  • 1 łyżeczka oliwy z oliwek (do smażenia)

Sposób przygotowania

  1. Przygotowanie dyniDynię obierz, usuń pestki i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Jeśli używasz mrożonej dyni, rozmroź ją i odsącz nadmiar wody.
  2. Mieszanie składnikówDo startej dyni dodaj jogurt naturalny, jaja i ksylitol. Całość wymieszaj. W osobnej misce połącz mąkę z proszkiem do pieczenia. Do mokrych składników dodaj suche składniki i delikatnie wymieszaj.
  3. Smażenie placuszkówNa średnim ogniu smaż placuszki, aż się lekko zarumienią z obu stron.

Inne pomysły na śniadaniowe placuszki

Możesz przygotować klasyczne placuszki jogurtowe. Wystarczy, że zmieszasz jogurt z proszkiem do pieczenia, odrobiną cukru, mąką i jajkiem. Podawaj je z miodem i świeżymi owocami. Moim faworytem wśród śniadaniowych propozycji są też placuszki bananowe. Cudownie smakują z masłem orzechowym. Możesz przygotować też placki twarogowe, które są podobne do mini serniczków. To naprawdę porządna porcja białka z rana. Bardzo zdrowe są placki owsiane, pełne błonnika pokarmowego. Dzięki temu po ich zjedzeniu przez dłuższy czas nie będziesz odczuwać głodu.

Co jeszcze przyrządzić z dyni?

Dynia to warzywo, które doskonale smakuje w wersji wytrawnej, ale przygotujesz z niego też dużo obłędnie pysznych deserów. Klasykiem jest delikatne i wilgotne ciasto domowe, w którym doskonale czuć aromat cynamonu, imbiru i gałki muszkatołowej. Warto też trochę poeksperymentować i zrobić na przykład muffinki dyniowe – nie tylko świetnie wyglądają, ale także wspaniale smakują. Dobrze smakuje również ryż na mleku z purée dyniowym z dodatkiem korzennych przypraw.

