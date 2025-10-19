Te placuszki to moje ulubione śniadanie w weekend. Każdy się zajada i pachnie w całym domu

Na weekendowe śniadanie nie ma nic lepszego niż naleśniki lub inne placuszki przygotowywane „na ciepło”. Ich robienie staje się wtedy małym rytuałem – można je przyrządzać wspólnie z ukochanymi osobami, a po domu roznosi się piękny zapach. Teraz, gdy jest jesień, uwielbiam na takie „leniwe śniadanie” podawać placuszki z dyni. Smakują jednak znacznie inaczej niż te w wersji obiadowej.

Placuszki idealne na jesienne śniadanie

Jednym ze składników tych placuszków dyniowych jest jogurt naturalny, dzięki czemu nabierają one cudownej lekkości. Takie placki są delikatne i dosłownie rozpływają się w ustach. Możesz podawać je na różne sposoby, na przykład z powidłami jabłkowymi, cynamonem i miodem. Dobrze sprawdzą się też inne owoce i syrop klonowy. Ciekawym pomysłem jest również przygotowanie jako dodatku twarożku waniliowego.

Przepis: Placuszki dyniowe Te placuszki dyniowe na śniadanie pokocha cała twoja rodzina. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 198 w każdej porcji Składniki 200 g dyni

ok. ⅓ opakowania jogurtu naturalnego

2 jaja

3 łyżki ksylitolu

45 g mąki orkiszowej

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżeczka oliwy z oliwek (do smażenia) Sposób przygotowania Przygotowanie dyniDynię obierz, usuń pestki i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Jeśli używasz mrożonej dyni, rozmroź ją i odsącz nadmiar wody. Mieszanie składnikówDo startej dyni dodaj jogurt naturalny, jaja i ksylitol. Całość wymieszaj. W osobnej misce połącz mąkę z proszkiem do pieczenia. Do mokrych składników dodaj suche składniki i delikatnie wymieszaj. Smażenie placuszkówNa średnim ogniu smaż placuszki, aż się lekko zarumienią z obu stron.

Inne pomysły na śniadaniowe placuszki

Możesz przygotować klasyczne placuszki jogurtowe. Wystarczy, że zmieszasz jogurt z proszkiem do pieczenia, odrobiną cukru, mąką i jajkiem. Podawaj je z miodem i świeżymi owocami. Moim faworytem wśród śniadaniowych propozycji są też placuszki bananowe. Cudownie smakują z masłem orzechowym. Możesz przygotować też placki twarogowe, które są podobne do mini serniczków. To naprawdę porządna porcja białka z rana. Bardzo zdrowe są placki owsiane, pełne błonnika pokarmowego. Dzięki temu po ich zjedzeniu przez dłuższy czas nie będziesz odczuwać głodu.

Co jeszcze przyrządzić z dyni?

Dynia to warzywo, które doskonale smakuje w wersji wytrawnej, ale przygotujesz z niego też dużo obłędnie pysznych deserów. Klasykiem jest delikatne i wilgotne ciasto domowe, w którym doskonale czuć aromat cynamonu, imbiru i gałki muszkatołowej. Warto też trochę poeksperymentować i zrobić na przykład muffinki dyniowe – nie tylko świetnie wyglądają, ale także wspaniale smakują. Dobrze smakuje również ryż na mleku z purée dyniowym z dodatkiem korzennych przypraw.

