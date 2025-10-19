Nie ma mąki ani drożdży, a jest lekki jak chmurka. Ten chlebek z 3 składników syci i nie tuczy

Wydaje ci się, że nie ma nic lepszego niż ciepłe, aromatyczne pieczywo prosto z piekarni? Ja też tak myślałam. Do czasu, aż zrobiłam swoją wersję chleba. Co ważne, nie trzeba być mistrzem kuchni, by go przygotować. Wystarczy kilka minut, mikser i trzy podstawowe składniki, które niemal każdy ma w kuchni. Powstaje z nich coś wyjątkowego: lekki, puszysty jak obłok chlebek, który zachwyca wyglądem i smakiem, a przy tym nie obciąża żołądka. Może być nie tylko świetną alternatywą dla pieczywa, ale też – zdrowym deserem lub fit przekąską do kawy.

Jak zrobić chlebek puszysty niczym chmurka?

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam ten przepis, pomyślałam sobie „Chleb bez mąki i bez grama tłuszczu? Nic z tego nie będzie”. Na szczęście spróbowałam i nie żałuję. Z piekarnika wyszedł złocisty, miękki, lekko słodki wypiek, który dosłownie rozpływał się w ustach. Nie dziwi mnie fakt, że zyskał miano cloud bread (w wolnym tłumaczeniu chleb chmurka). W pełni na nie zasługuje.

Jajka trochę cukru i odrobina skrobi – tyle wystarczy, by stworzyć ten nietuzinkowy przysmak. Wyglądem przypomina bezowy biszkopt, a ma właściwości pełnowartościowego posiłku. Sekret jego puszystości tkwi w pianie z białek. Musi być sztywna i błyszcząca. To właśnie ona sprawia, że chlebek „rośnie jak na drożdżach”.

Wskazówka: Pamiętaj, że miska, w której ubijasz pianę z białek musi być dobrze odtłuszczona. W tym celu przetrzyj naczynie ręcznikiem papierowym lekko nasączonym octem. Najlepiej sprawdzi się to wykonane ze szkła lub metalu.

Przepis: Chlebek chmurka Syci i nie obciąża żołądka. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 59 w każdej porcji Składniki 3 białka

50 g cukru

20 g skrobi kukurydzianej Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOddziel żółtka od białek. Robienie ciastaZacznij ubijanie piany z białek. Stopniowo dodawaj do niej cukier niewielkimi partiami. Gdy piana będzie błyszcząca i gęsta, dodaj skrobię przesianą przez sitko i dokładnie połącz oba składniki. Pieczenie chlebkaPrzełóż masę na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i nadaj jej pożądany kształt. Uformuj jeden większy chlebek lub kilka mniejszych. Piecz w temperaturze 190 stopni około 20 minut (na złoty kolor).

Dlaczego warto sięgać po cloud bread?

Cloud bread dostarcza sporych ilości białka. To najważniejszy budulec mięśni i tkanek, a jednocześnie składnik, który usprawnia pracę przewodu pokarmowego. Przedłuża uczucie sytości po posiłku, dzięki czemu zapobiega podjadaniu. Przyspiesza też spalanie kalorii. Dlatego chlebek chmurka świetnie sprawdza się na diecie redukcyjnej. Można śmiało włączyć go również do jadłospisu osób z nietolerancją glutenu lub problemami trawiennymi.

