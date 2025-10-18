Tę sałatkę z PRL-u kocham bardziej niż jarzynową. W tym roku zrobię ją na Wszystkich Świętych

W okresie „żelaznej kurtyny”, gdy półki świeciły pustkami, kuchnia stanowiła prawdziwą szkołę kreatywności. Gospodynie potrafiły wyczarować coś z niczego, a ta sałatka była jednym z wielu przykładem kulinarnej pomysłowości tamtych czasów. Zamiast groszku – ogórek kiszony. Zamiast egzotycznych przypraw – szczypta soli, pieprzu i odrobina miłości. Nie zawierała żadnych wyszukanych składników, a mimo to smakowała wybornie. Niestety z czasem została wyparta przez jarzynową. W tym roku postanowiłam, że przypomnę o niej rodzinie. Ten niepozorny przysmak zagości na moim stole na Wszystkich Świętych. Jestem pewna, że z miejsca stanie się hitem i zniknie z talerzy jako pierwszy.

Co podać na Wszystkich Świętych zamiast jarzynowej?

Tym razem chciałabym ci polecić sałatkę pieczarkową. Robi się ją szybko, składniki są tanie i dostępne przez cały rok. A połączenie ziemniaków, jajek, ogórków kiszonych i pieczarek z majonezem daje taki balans smaków, że trudno się od niego oderwać. W dodatku przysmak możesz przyszykować wcześniej i przechować w lodówce. Potem wystarczy wyjąć go z chłodziarki i połączyć z sosem.

Przepis: Sałatka pieczarkowa Doskonale smakuje i jest prosta w przygotowaniu. Śmiało może konkurować z jarzynową. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 170 w każdej porcji Składniki 400 g pieczarek

3 ziemniaki

3 jajka

2 ogórki kiszone

1 mała cebula

2–3 łyżki majonezu

1 łyżeczka musztardy

sól i pieprz do smaku

kilka kropel soku z cytryny (opcjonalnie) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówPieczarki umyj, pokrój w kostkę i podduś kilka minut na suchej patelni, aż odparuje woda. Odstaw do ostygnięcia. Ugotuj jajka na twardo. Ugotuj też ziemniaki. Łączenie składnikówObierz i posiekaj cebulę. To samo zrób z ogórkami. Jajka i ziemniaki, pokrój w grubszą kostkę. Wszystko przełóż do miski, dodaj majonez, musztardę, sól, pieprz i ewentualnie kilka kropel cytryny. Delikatnie wymieszaj.

Rada: Do przygotowania tej przekąski, wykorzystaj ziemniaki sałatkowe. Nie rozpadną się po ugotowaniu.

Wskazówka: Jeśli chcesz, możesz wstawić gotową sałatkę do lodówki (najlepiej na co najmniej godzinę). Dzięki temu smaki się „przegryzą”. Pamiętaj, by owinąć ją folią spożywczą, by nie wchłonęła obcych zapachów.

Jak urozmaicić sałatkę pieczarkową?

„Siłą” tej sałatki jest prostota. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by ją urozmaicić zgodnie z indywidualnymi upodobaniami i nadać przysmakowi zupełnie nowy charakter. Część pieczarek możesz zamienić na podsmażone kurki albo pieczarki portobello. Warto dorzucić też ulubioną zieleninę, między innymi natkę pietruszki, kolendrę lub koperek. Jeśli chcesz, by całość stała się bardziej sycąca, dodaj do przekąski kawałki kurczaka, szynki lub żółtego sera. Świetnie sprawdzi się też gotowana lub konserwowa ciecierzyca. A jeżeli zależy ci na tym, by zrobić lżejszą wersję sałatki, zastąp majonez jogurtem naturalnym, na przykład typu greckiego lub islandzkiego.

