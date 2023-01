Na co pomaga miód z propolisem i jak go stosować?

Miód to jeden z najsilniejszych naturalnych antybiotyków o działaniu przeciwzapalnym czy przeciwbakteryjnym. Chętnie sięgamy po niego w okresie zimowym, gdy chcemy wspomóc odporność lub zwalczyć przeziębienie bądź infekcję wirusową. Warto także polubić się z propolisem, który jest bogatym źródłem flawonoidów, kumaryny i witamin, dzięki czemu nie tylko wspiera leczenie infekcji, ale też zwalcza grzyby, wirusy i bakterie.

Co to jest propolis?

Propolis to kit produkowany przez pszczoły, który zawiera ponad 300 różnych składników, żywic, kwasów tłuszczowych i wosków. Jest to gęsta substancja, będąca bogactwem związków chemicznych o działaniu prozdrowotnym. Propolis od dawna stosowany jest w celu leczenia zakażeń jamy ustnej, zwalczania grzybów, pierwotniaków i bakterii, a także wspomagania pracy układu immunologicznego przy infekcji wirusowej lub bakteryjnej. Wykorzystuje się go także do leczenia stanów zapalnych skóry i gojenia ran.

Co zawiera propolis?

Propolis jest bardzo cennym źródłem substancji odżywczych. Znajduje się w nim kilkaset związków, które wykazują właściwości wspomagające prawidłowe funkcjonowanie organizmu. W propolisie występują m.in. witaminy A, z grupy B, C, D czy E, flawonoidy, terpeny, beta-steroidy, kumaryny, żelazo, fosfor, miedź, cynk.

Jak działa propolis?

Propolis wykazuje działanie:

przeciwbakteryjne

przeciwgrzybicze

przeciwpierwotniakowe

przeciwwirusowe

przyspieszające gojenie stanów zapalnych jamy ustnej

wspierające proces gojenia skóry

wspomagające odporność

wspierające leczenie przeziębienia i infekcji wirusowych

wspomagające funkcjonowanie układu pokarmowego

Propolis z miodem na migdały i zatoki

Propolis z miodem polecany jest na wiele schorzeń otolaryngologicznych, infekcje gardła oraz nawracające stany zapalne zatok. Ze względu na swoje przeciwbakteryjne działanie może przyspieszyć powrót do zdrowia. U dzieci zmagających się z przerośnięciem migdałków, zapaleniami gardła, krtani czy częstymi infekcjami uszu propolis może pomóc poprawić sytuację, wzmocnić organizm i zmniejszyć ilość zachorowań.

Niektórzy zwracają uwagę na jego zdolność do obkurczania migdałów, ale jest to uzależnione od stanu migdałków i od tego, czy są jedynie nieznacznie powiększone czy mocno przerośnięte. Ze względu na swoje dobroczynne właściwości przeciwzapalne i wspomagające odporność propolis jednak rzeczywiście może stanowić poważny środek wspomagający leczenie zapaleń migdałków.

Jak stosować propolis?

Propolis w miodzie można stosować w różny sposób. Można go dodawać do napojów, pamiętając jednak o tym, że nie powinny one być zbyt gorące. Łyżeczkę propolisu można dodać do szklanki ciepłej wody, a następnie wypić.

Poleca się również drugi sposób, który polega na przyjmowaniu łyżeczki propolisu z miodem na czczo, co wzmacnia jego właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne.

Czy propolis można podawać dzieciom?

Propolis w miodzie jest bezpieczny dla dzieci od 1. roku życia. Jeśli maluch nie jest uczulony na miód, można mu go śmiało podawać w czasie infekcji lub dla wzmocnienia odporności. Miody z dodatkiem propolisu zawierają zwykle 1-procentowe stężenie tej substancji, dlatego są bezpieczne.

