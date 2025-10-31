Nie masz czasu? Zrób tę przekąskę z ciasta francuskiego i zaskocz wszystkich. Gotowa w 30 minut

Wypieki wcale nie muszą być pracochłonne ani wymagać spędzenia wielu godzin w kuchni. Wystarczy kilka prostych składników i sprawdzony przepis, by przygotować pyszne ciasto czy muffinki. Możesz je zrobić naprawdę w błyskawicznym tempie. Dzięki temu nawet osoby zapracowane mogą cieszyć się domowymi słodkościami, które będą smakować jak te kupione w najlepszej cukierni.

Jak zrobić ciasteczka z twarogiem?

Podstawą szybkich wypieków jest gotowe ciasto francuskie. Dostaniesz je w niemal każdym większym sklepie. Cała reszta też jest prosta i niezwykle szybka.

Przepis: Przekąska z ciasta francuskiego i sera Ta przekąska smakuje naprawdę świetnie, koniecznie jej spróbuj! Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 276 w każdej porcji Składniki 300 g ciasta francuskiego

100 g twarogu mielonego

1 jajko

2 łyżki cukru trzcinowego

1 łyżeczka cukru trzcinowego do posypania

1 łyżeczka pasty waniliowej Sposób przygotowania Mieszanie składnikówDo miski przełóż twaróg. Dodaj żółtko z jajka, 2 łyżki cukru oraz pastę waniliową. Dokładnie wymieszaj. Zawijanie ciasteczekCiasto francuskie rozłóż na desce. Pokrój na sześć kwadratów, na każdym z nim ułóż masę twarogową. Wszystkie boki każdego kwadratu zawiń do środka. Roztrzep białko pozostałe z jajka i posmaruj nim każde ciastko. Posyp całość łyżeczką cukru trzcinowego. Pieczenie ciasteczekRozgrzej piekarnik do 200 stopni Celsjusza (tryb grzanie góra-dół). Piecz przez 20 minut, aż ciastka zrobią się złote. Po upieczeniu wystudź na kratce.

Jeśli używasz twarogu, który jest dość wilgotny, pamiętaj, by wcześniej go porządnie odsączyć. Zbyt mokra masa sprawi, że ciasto francuskie zrobi się „rozmokłe” od spodu. Zwróć też uwagę, by było ono równomiernie rozłożone i nie miało zbyt cienkich miejsc, ponieważ wtedy może się porwać. Ciasto francuskie najlepiej „pracuje”, gdy jest chłodne. Wyjmij je z lodówki dopiero chwilę przed rozpoczęciem przygotowania tej przekąski. Przed pieczeniem gotowe ciasteczka możesz posmarować białkiem – to zapewni im ładny połysk. Dobrym patentem jest też posypanie ich brązowym cukrem. Z kolei do twarogu możesz dodać startą skórkę cytrynową, kawałki owoców lub dżem.

Co jeszcze można przygotować z ciasta francuskiego?

Ciasto francuskie jest niezwykle wszechstronnym składnikiem. Możesz z niego przyrządzić wypieki zarówno na słodko, jak i w wersji wytrawnej. W tej pierwszej odsłonie cudownie smakują „kieszonki” z gruszką i czekoladą. W okresie jesiennym warto zrobić cynamonowe ciasteczka z jabłkami lub klasyczne „ślimaczki” z cynamonem.

Na słono można z niego przygotować paszteciki z mięsem, warzywami czy szpinakiem z serem. Cudownie smakują też mini roladki z łososiem czy szynką. Możesz przyrządzić również pyszne kieszonki z pieczarkami, idealne na lekką kolację lub szybką przekąskę w ciągu dnia.

