Polacy w PRL-u zajadali się tymi kotletami. Zrób zamiast mielonych, są szybkie i proste
Dodano: 
Kotleciki bezmięsne
Kotleciki bezmięsne Źródło: Freepik/timolina
Jeśli szukasz niedrogiego, sycącego i pysznego pomysłu na obiad, to koniecznie zrób te kotlety. W czasach PRL-u były niezwykle popularne, a z pewnością będą mieć grono miłośników również teraz. Sprawdź przepis!

W czasach PRL-u, gdy mięso nie było łatwo dostępne, Polacy często przygotowywali kotlety z jajek. Świetnie sprawdzały się jako zamiennik mielonych. Do tego były naprawdę szybkie i banalnie proste w przygotowaniu, co również było ich wielką zaletą. Warto wracać do dań sprzed lat. To świetna opcja, by przygotować tę tanią potrawę na przykład w piątek, gdy wiele osób rezygnuje z jedzenia mięsa. Nic jednak nie stoi nie przeszkodzie, by robić ją też w inne dni. Zobaczysz, że każdy będzie się zajadać tymi kotletami.

Jak zrobić kotlety jajeczne? Prosty przepis

Tak naprawdę, żeby przygotować to danie, wystarczy ugotować jajka, rozdrobnić je, a następnie wymieszać z bułką tartą, przyprawami i odrobiną mleka. Takie kotlety doskonale sycą, a do tego są zdrowsze od klasycznych mielonych. Zawierają mniej tłuszczu, są lżejsze dla układu pokarmowego, a do tego jajka sprawiają, że dostarczają wartościowego białka, witamin z grupy B oraz składników mineralnych, takich jak żelazo czy fosfor.

Jajka możesz rozdrobnić widelcem lub przetrzeć przez sitko, dzięki czemu kotlety będą miały jednolitą konsystencję i lepiej się formowały. Dodaj też trochę namoczonej w mleku bułki tartej lub odrobinę suchej bułki, żeby masa była wilgotna, ale nie rozpadała się podczas smażenia. Kotlety najlepiej robić niewielkie i płaskie, wtedy będą się równomiernie smażyć. Możesz podawać je tradycyjnie z surówką i ziemniakami lub dołożyć do nich jeszcze na przykład sos czosnkowy, który cudownie podkręci smak tej potrawy.

Przepis: Kotlety jajeczne

Te kotlety będą cudownym urozmaiceniem twojego codziennego menu.

Kategoria
Danie główne
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
30 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
175 w każdej porcji

Składniki

  • 5 jajek ugotowanych na twardo
  • 1 jajko surowe
  • sól i pieprz do smaku
  • 1 łyżka bułki tartej (do masy)
  • 1 łyżka posiekanej natki pietruszki lub koperku
  • 1 łyżka posiekanego szczypiorku
  • bułka tarta do panierowania
  • tłuszcz do smażenia

Sposób przygotowania

  1. Przygotowanie składnikówObrane jajka ugotowane na twardo umieść w misce i dokładnie rozgnieć widelcem.
  2. MieszanieDodaj surowe jajko, sól, pieprz, 1 łyżkę bułki tartej, natkę pietruszki lub koperku oraz szczypiorek. Wymieszaj całość na jednolitą masę.
  3. Formowanie kotletówUformuj z masy 4 kotleciki. Każdy obtocz w bułce tartej.
  4. SmażenieRozgrzej tłuszcz na patelni. Smaż kotlety powoli po około 3 minuty z każdej strony, aż się ładnie zrumienią.

Z czego jeszcze można zrobić kotlety?

Kotlety można zrobić z naprawdę wielu produktów. Przede wszystkim warto wykorzystywać w tym celu warzywa. Możesz użyć na przykład ziemniaków, marchewki, cukinii czy dyni, na którą trwa aktualnie sezon. Pyszne wychodzą również z kalafiora, ciecierzycy, soczewicy i fasoli. To jednak nie koniec, ponieważ przygotujesz je też z ryżu czy kaszy. Dobrym pomysłem jest dodanie pokrojonych pieczarek, sera lub płatków owsianych.

Do zrobienia smakowitych kotletów możesz też wykorzystać twaróg. Wystarczy, że wymieszasz go z jajkiem, przyprawami i bułką tartą.

