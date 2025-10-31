Polacy w PRL-u zajadali się tymi kotletami. Zrób zamiast mielonych, są szybkie i proste

W czasach PRL-u, gdy mięso nie było łatwo dostępne, Polacy często przygotowywali kotlety z jajek. Świetnie sprawdzały się jako zamiennik mielonych. Do tego były naprawdę szybkie i banalnie proste w przygotowaniu, co również było ich wielką zaletą. Warto wracać do dań sprzed lat. To świetna opcja, by przygotować tę tanią potrawę na przykład w piątek, gdy wiele osób rezygnuje z jedzenia mięsa. Nic jednak nie stoi nie przeszkodzie, by robić ją też w inne dni. Zobaczysz, że każdy będzie się zajadać tymi kotletami.

Jak zrobić kotlety jajeczne? Prosty przepis

Tak naprawdę, żeby przygotować to danie, wystarczy ugotować jajka, rozdrobnić je, a następnie wymieszać z bułką tartą, przyprawami i odrobiną mleka. Takie kotlety doskonale sycą, a do tego są zdrowsze od klasycznych mielonych. Zawierają mniej tłuszczu, są lżejsze dla układu pokarmowego, a do tego jajka sprawiają, że dostarczają wartościowego białka, witamin z grupy B oraz składników mineralnych, takich jak żelazo czy fosfor.

Jajka możesz rozdrobnić widelcem lub przetrzeć przez sitko, dzięki czemu kotlety będą miały jednolitą konsystencję i lepiej się formowały. Dodaj też trochę namoczonej w mleku bułki tartej lub odrobinę suchej bułki, żeby masa była wilgotna, ale nie rozpadała się podczas smażenia. Kotlety najlepiej robić niewielkie i płaskie, wtedy będą się równomiernie smażyć. Możesz podawać je tradycyjnie z surówką i ziemniakami lub dołożyć do nich jeszcze na przykład sos czosnkowy, który cudownie podkręci smak tej potrawy.

Przepis: Kotlety jajeczne Te kotlety będą cudownym urozmaiceniem twojego codziennego menu. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 175 w każdej porcji Składniki 5 jajek ugotowanych na twardo

1 jajko surowe

sól i pieprz do smaku

1 łyżka bułki tartej (do masy)

1 łyżka posiekanej natki pietruszki lub koperku

1 łyżka posiekanego szczypiorku

bułka tarta do panierowania

tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówObrane jajka ugotowane na twardo umieść w misce i dokładnie rozgnieć widelcem. MieszanieDodaj surowe jajko, sól, pieprz, 1 łyżkę bułki tartej, natkę pietruszki lub koperku oraz szczypiorek. Wymieszaj całość na jednolitą masę. Formowanie kotletówUformuj z masy 4 kotleciki. Każdy obtocz w bułce tartej. SmażenieRozgrzej tłuszcz na patelni. Smaż kotlety powoli po około 3 minuty z każdej strony, aż się ładnie zrumienią.

Z czego jeszcze można zrobić kotlety?

Kotlety można zrobić z naprawdę wielu produktów. Przede wszystkim warto wykorzystywać w tym celu warzywa. Możesz użyć na przykład ziemniaków, marchewki, cukinii czy dyni, na którą trwa aktualnie sezon. Pyszne wychodzą również z kalafiora, ciecierzycy, soczewicy i fasoli. To jednak nie koniec, ponieważ przygotujesz je też z ryżu czy kaszy. Dobrym pomysłem jest dodanie pokrojonych pieczarek, sera lub płatków owsianych.

Do zrobienia smakowitych kotletów możesz też wykorzystać twaróg. Wystarczy, że wymieszasz go z jajkiem, przyprawami i bułką tartą.

