Polacy w PRL-u zajadali się tymi kotletami. Zrób zamiast mielonych, są szybkie i proste

W czasach PRL-u, gdy mięso nie było łatwo dostępne, Polacy często przygotowywali kotlety z jajek. Świetnie sprawdzały się jako zamiennik mielonych. Do tego były naprawdę szybkie i banalnie proste w przygotowaniu, co również było ich wielką zaletą. Warto wracać do dań sprzed lat. To świetna opcja, by przygotować tę tanią potrawę na przykład w piątek, gdy wiele osób rezygnuje z jedzenia mięsa. Nic jednak nie stoi nie przeszkodzie, by robić ją też w inne dni. Zobaczysz, że każdy będzie się zajadać tymi kotletami.
Jak zrobić kotlety jajeczne? Prosty przepis
Tak naprawdę, żeby przygotować to danie, wystarczy ugotować jajka, rozdrobnić je, a następnie wymieszać z bułką tartą, przyprawami i odrobiną mleka. Takie kotlety doskonale sycą, a do tego są zdrowsze od klasycznych mielonych. Zawierają mniej tłuszczu, są lżejsze dla układu pokarmowego, a do tego jajka sprawiają, że dostarczają wartościowego białka, witamin z grupy B oraz składników mineralnych, takich jak żelazo czy fosfor.
Jajka możesz rozdrobnić widelcem lub przetrzeć przez sitko, dzięki czemu kotlety będą miały jednolitą konsystencję i lepiej się formowały. Dodaj też trochę namoczonej w mleku bułki tartej lub odrobinę suchej bułki, żeby masa była wilgotna, ale nie rozpadała się podczas smażenia. Kotlety najlepiej robić niewielkie i płaskie, wtedy będą się równomiernie smażyć. Możesz podawać je tradycyjnie z surówką i ziemniakami lub dołożyć do nich jeszcze na przykład sos czosnkowy, który cudownie podkręci smak tej potrawy.
Przepis: Kotlety jajeczne
Te kotlety będą cudownym urozmaiceniem twojego codziennego menu.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 30 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 175 w każdej porcji
Składniki
- 5 jajek ugotowanych na twardo
- 1 jajko surowe
- sól i pieprz do smaku
- 1 łyżka bułki tartej (do masy)
- 1 łyżka posiekanej natki pietruszki lub koperku
- 1 łyżka posiekanego szczypiorku
- bułka tarta do panierowania
- tłuszcz do smażenia
Sposób przygotowania
- Przygotowanie składnikówObrane jajka ugotowane na twardo umieść w misce i dokładnie rozgnieć widelcem.
- MieszanieDodaj surowe jajko, sól, pieprz, 1 łyżkę bułki tartej, natkę pietruszki lub koperku oraz szczypiorek. Wymieszaj całość na jednolitą masę.
- Formowanie kotletówUformuj z masy 4 kotleciki. Każdy obtocz w bułce tartej.
- SmażenieRozgrzej tłuszcz na patelni. Smaż kotlety powoli po około 3 minuty z każdej strony, aż się ładnie zrumienią.
Z czego jeszcze można zrobić kotlety?
Kotlety można zrobić z naprawdę wielu produktów. Przede wszystkim warto wykorzystywać w tym celu warzywa. Możesz użyć na przykład ziemniaków, marchewki, cukinii czy dyni, na którą trwa aktualnie sezon. Pyszne wychodzą również z kalafiora, ciecierzycy, soczewicy i fasoli. To jednak nie koniec, ponieważ przygotujesz je też z ryżu czy kaszy. Dobrym pomysłem jest dodanie pokrojonych pieczarek, sera lub płatków owsianych.
Do zrobienia smakowitych kotletów możesz też wykorzystać twaróg. Wystarczy, że wymieszasz go z jajkiem, przyprawami i bułką tartą.
