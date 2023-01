Rosół – jak wzmocnić jego prozdrowotne właściwości? Wypróbuj trzy sposoby

Do przyrządzenia aromatycznego rosołu potrzebne jest kilka rodzajów dobrej jakości mięsa, włoszczyzna, cebula, świeża natka pietruszki lub pęczek lubczyku, ziele angielskie, liście laurowe, pieprz. Mięso należy włożyć do zimnej wody i zagotować, po usunięciu „szumowin” trzeba dodać warzywa oraz przyprawy. Żeby zupa była bogata w smaku i klarowna powinna długo gotować się na małym ogniu, od 1,5 do 3 godzin. Wystarczy dodać do niej ulubiony makaron i danie gotowe.

Dodaj soku z cytryny do rosołu

Żeby skuteczniej walczyć z przeziębieniem i podnieść odporność organizmu, do rosołu można dodać łyżeczkę świeżego soku z cytryny. Należy dodać go bezpośrednio do talerza, a nie kiedy zupa się gotuje. Jeśli wlejemy go do wrzątku, straci swoje cenne właściwości – wskazuje kulinarna ekspertka z portalu Prześlij Przepis. W cytrynie znajdują się witaminy A i C oraz te z grupy B, beta-karoten, potas, mangan, magnez, sód i żelazo. Przepis na cytrynowy rosół pochodzi z Grecji, a potrawa nosi nazwę avgolemono.

Dodaj do rosołu świeży imbir

Dobrym pomysłem jest też dodanie do wywaru małego kawałka świeżego imbiru. Należy obrać go ze skórki i ok. 3-centymetrowy kawałek korzenia wrzucić do gotującej się zupy. Imbir zawiera dużo witaminy C, witaminy: B1 i B2, witaminę E, A i K, kwas foliowy. Jest również cennym źródłem olejków eterycznych i żywic (m.in. gingerolu i zinferonu) o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym i wykrztuśnym. Łagodzi kaszel, rozrzedza śluz, hamuje skurcze oskrzeli, działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, dlatego zalecany jest zwłaszcza przy nieżytach i stanach zapalnych górnych dróg oddechowych.

Dodaj do rosołu żółtko jajka

Do talerza z rosołem można także dodać żółtko kurzego jaja. Taka porcja zupy korzystnie wpływa na nasz organizm i pomaga walczyć z zimowym osłabieniem. Żółtko zawierają witaminy E, D i K, witaminy z grupy B, a także potas, magnez, wapń, żelazo, fosfor cynk i sód. Przepis na bulion z żółtkiem znały już nasze babcie.

