Kiedy najlepiej posolić zupę? Warto znać te zasady

Sól to bez wątpienia najpopularniejsza w kuchni przyprawa. Bez niej nie ma większości dać, także tych słodkich (nic tak nie podkręca smaku ciasta czy słodkiego kremu, jak szczypta soli). Jak to wygląda to w przypadku zup? Przede wszystkim staraj się nie solić zup mocno na samym początku, zawsze najlepiej doprawić zupę na koniec gotowania. Pozwoli to uniknąć przesolenia potrawy.

Solenie zupy – uważaj na dodatki

Do przygotowania niektórych zup wykorzystuje się dodatki, które same w sobie zawierają już sól. To np. kiszone ogórki do ogórkowej, kiszona kapusta do kapuśniaku czy zakwas na barszcz. Wtedy sól trzeba dodawać wyjątkowo ostrożnie. Jeśli wykorzystujesz sos sojowy, być może dodatkowe solenie będzie już zbędne. Zawsze kluczowe jest próbowanie potrawy.

Kiedy posolić rosół?

Dobry rosół zawsze wymaga cierpliwości i czasu. Jeśli chodzi o solenie rosołu, to najlepiej zrobić to możliwe najpóźniej – można ok. 20-30 minut przed końcem gotowania. Zbyt szybkie dodanie soli może m.in. sprawić, że bulion stanie się mętny.

Kiedy posolić zupę fasolową i grochówkę?

Jeśli zbyt wcześnie posolisz fasolową, fasola może być zbyt twarda. Podobnie sytuacja wygląda z grochówką. Najlepiej posolić te zupy, kiedy fasola i groch będą już miękkie.

Gotowanie makaronu i ryżu w zupie

Ryż i makaron z zasady gotujemy już w osolonej wodzie. Jeśli chcesz w zupie ugotować ryż lub makaron, koniecznie posól i dopraw zupę przed ich dodaniem. Inaczej będą mdłe w smaku.

Jak uratować przesoloną zupę?

Co zrobić, jeśli zupa wyjdzie za słona? Jest na to kilka sposobów. Po pierwsze można dodać do zupy niesłony składnik: np. śmietanę, mleko, odrobinę więcej wody. Warto też do takiej zupy wrzucić surowego ziemniaka, który gotując się, wchłonie część soli.

Czytaj też:

Kiedy i jak solić mięso? Nie popełniaj tych błędówCzytaj też:

Szybkie, proste i dobre. Przepis na koperty z ciasta francuskiego z mozzarellą i pieczarkami