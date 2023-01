Jak skutecznie rozgrzać organizm od środka? 7 napojów i przypraw

Wychłodzenie organizmu to pierwszy krok do infekcji lub przeziębienia. Jeśli wracamy do domu przemarznięci lub zziębnięci, czujemy się niewyraźnie lub zwyczajnie mamy przeczucie, że „coś nas rozkłada”, w pierwszej kolejności powinniśmy rozgrzać organizm. Wygrzanie się w cieple może wspomóc nasz układ odpornościowy i zapobiec infekcji.

Jak rozgrzać organizm od środka?

W czasie infekcji czy przemarznięcia warto sięgnąć po te napoje i przyprawy:

herbaty ziołowe – gorące napoje to świetny sposób na to, by rozgrzać zmarznięte ciało. Warto pić nie tylko czarną, białą czy zieloną herbatę, ale także herbatki ziołowe, które doskonale pobudzają układ immunologiczny do pracy. Nic nie rozgrzewa lepiej niż herbatka z lipy lub rumianek z czarnym bzem. Zioła te dodatkowo mają działanie przeciwzapalne, dlatego wzmacniają organizm. Do herbat warto dodawać miód, cytrynę, sok malinowy czy czarny bez, by wzmocnić właściwości prozdrowotne tych napojów i dostarczyć więcej składników stymulujących odpowiedź immunologiczną

– gorące napoje to świetny sposób na to, by rozgrzać zmarznięte ciało. Warto pić nie tylko czarną, białą czy zieloną herbatę, ale także herbatki ziołowe, które doskonale pobudzają układ immunologiczny do pracy. Nic nie rozgrzewa lepiej niż herbatka z lipy lub rumianek z czarnym bzem. Zioła te dodatkowo mają działanie przeciwzapalne, dlatego wzmacniają organizm. Do herbat warto dodawać miód, cytrynę, sok malinowy czy czarny bez, by wzmocnić właściwości prozdrowotne tych napojów i dostarczyć więcej składników stymulujących odpowiedź immunologiczną napar z imbiru – imbir pobudza krążenie, dzięki czemu do poszczególnych tkanek organizmu trafia większa ilość tlenu i substancji odżywczych. Napar z imbiru warto pić w czasie przeziębienia, by zadziałać przeciwzapalnie i moczopędnie

– imbir pobudza krążenie, dzięki czemu do poszczególnych tkanek organizmu trafia większa ilość tlenu i substancji odżywczych. Napar z imbiru warto pić w czasie przeziębienia, by zadziałać przeciwzapalnie i moczopędnie złote mleko – to napój, który rewelacyjnie oddziałuje na organizm, wspiera układ oddechowy, zwalcza stany zapalne, wspomaga odporność. Dodatkowo oczyszcza organizm z toksyn

– to napój, który rewelacyjnie oddziałuje na organizm, wspiera układ oddechowy, zwalcza stany zapalne, wspomaga odporność. Dodatkowo oczyszcza organizm z toksyn kardamon – kardamon to jedna z przypraw o działaniu rozgrzewającym, którą warto dodawać do kawy czy deserów. Ma charakterystyczny korzenny smak i znacznie wzmacnia smak potraw

– kardamon to jedna z przypraw o działaniu rozgrzewającym, którą warto dodawać do kawy czy deserów. Ma charakterystyczny korzenny smak i znacznie wzmacnia smak potraw cynamon – kakao z cynamonem albo cynamonowe bułeczki – już na samą myśl robi się cieplej. Cynamon to kolejna rozgrzewająca przyprawa, która jest pyszna i zdrowa!

– kakao z cynamonem albo cynamonowe bułeczki – już na samą myśl robi się cieplej. Cynamon to kolejna rozgrzewająca przyprawa, która jest pyszna i zdrowa! gałka muszkatułowa – korzenna przyprawa o bardzo silnym działaniu, dlatego najczęściej dodaje się jej jedynie szczyptę. Świetnie poprawia smak dań i wzmacnia układ krążenia. Dobrze komponuje się w sosach, ale można rozpuścić ją także w ciepłym mleku

– korzenna przyprawa o bardzo silnym działaniu, dlatego najczęściej dodaje się jej jedynie szczyptę. Świetnie poprawia smak dań i wzmacnia układ krążenia. Dobrze komponuje się w sosach, ale można rozpuścić ją także w ciepłym mleku chilli – szczypta chilli dodana do kawy, czekolady czy kakao to dobry sposób na to, by poprawić swoje odczucie ciepła i szybko się rozgrzać

Czytaj też:

Na co pomaga miód z propolisem i jak go stosować?Czytaj też:

Ortros już w Wielkiej Brytanii. Nowy podwariant może zagrażać także Polsce