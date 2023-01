Ten zdrowy napój może zaburzać wchłanianie żelaza. Nie przesadzaj z nim

Żelazo jest pierwiastkiem, który odgrywa kluczową rolę w budowaniu odporności. Jest niezbędne w procesie wytwarzania białych krwinek i przeciwciał. Odpowiada też za ukrwienie i właściwe funkcjonowanie śledziony, w której znajdują się komórki odpornościowe niszczące wirusy i bakterie. Niski poziom żelaza zwiększa ryzyko częstych infekcji i przeziębień. Inne niepojące objawy braku żelaza to:

ciągłe zmęczenie, brak sił,

spadek koncentracji, trudności z pamięcią,

wypadanie włosów,

problemy z tarczycą,

zaburzenia rytmu serca,

zawroty i bóle głowy.

Jeśli więc badania krwi potwierdza zbyt niski poziom żelaza w twoim organizmie, zastanów się, czy problemem nie jest twój codzienny nawyk picia zielonej herbaty. Przy suplementacji żelaza warto za to brać witaminę C, by zwiększyć jego przyswajalność. Żelazo też najlepiej jest przyjmować rano, a nie wieczorem – wskazują eksperci z portalu Times of India.

Tych suplementów nie łącz ze sobą

Jeśli natomiast badania wskazują, że brakuje ci magnezu, problem może tkwić w tym, że suplementujesz inny ważny dla organizmu pierwiastek, jakim jest wapno. Eksperci przestrzegają, że to kolejny niebezpieczny duet. Przyjmowanie obu suplementów razem zmniejsza wchłanianie magnezu. Prowadzi do zaburzeń funkcjonowania nerwów i mięśni, utrudnia utrzymywanie właściwego poziomu cukru we krwi i ciśnienia krwi. Niedobory magnezu mogą objawiać się:

drętwieniem i mrowieniem kończyn,



skurczami mięśni,

zaburzeniami rytmu serca.

Uważaj na witaminę C

Równoczesne suplementowanie miedzi i witaminy C nie jest wskazane. Okazuje się, że witamina C zakłóca zdolność organizmu do wchłaniania miedzi. Miedź jest składnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Znajduje się we wszystkich tkankach ciała i odgrywa ważną rolę w wytwarzaniu czerwonych krwinek, komórek nerwowych oraz działa stymulująco na układ odpornościowy. Pomaga w tworzeniu kolagenu, wchłanianiu żelaza oraz wytwarzaniu energii. Niedobór miedzi występuje dość rzadko, jednak gdy wystąpi, może wpłynąć m.in. na rozwój chorób układu krążenia, a także przyczyniać się do rozwoju osteoporozy.

