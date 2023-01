Sprawdzony przepis na domowe pączki. Idealne na Tłusty Czwartek

Domowe pączki jak z cukierni? To jest możliwe. Z jasną obwódką wokół, puszyste i z pysznym nadzieniem. Ich przygotowanie wymaga nieco czasu, ale zdecydowanie warto!

Domowe pączki – o czym pamiętać?

Przy domowych pączkach nie ma drogi na skróty. Ciasto musi dobrze wyrosnąć i ten czas trzeba koniecznie wliczyć w ich przygotowanie – to godzina na wyrośnięcie całego ciasta i pół godziny na wyrośnięcie uformowanych już pączków. Jeśli ciasto dobrze wyrośnie, pączki będą puszyste, miękkie i wtedy masz szansę na usmażenie ich z charakterystyczną jasną obwódką, która zawsze jest widoczna na pączkach z cukierni. Napowietrzone ciasto będzie pływać po tłuszczu. RADA: kładź pączki na rozgrzany tłuszcz wyrośniętą stroną i dopiero po kilku minutach obróć na drugą.

W jakiej temperaturze smażyć pączki?

Przyjmuje się, że najlepsza temperatura tłuszczu do usmażenia pączków (ale też faworków czy kulek serowych) to 170-180 st. Celsjusza. Jak to sprawdzić?

Jeśli często gotujesz, warto zaopatrzyć się w specjalny termometr (przyda się nie tylko do smażenia pączków, ale też np. mierzenia temperatury mięsa, czekolady itp). To wydatek kilkudziesięciu złotych i rzeczywiście pozwoli na precyzyjne określenie temperatury. Jeśli będzie za niska, pączki wchłoną zbyt dużo tłuszczu, a jeśli za wysoka, zbyt szybko staną się brązowe.

Czy można sprawdzić temperaturę bez używania termometru? Jak najbardziej, choć nigdy nie będzie to dokładne. Jedna z metod to wrzucenie na rozgrzany tłuszcz kawałka ciasta wielkości ziarna grochu – powinno zacząć od razu skwierczeć i w ciągu minuty zrobić się złoto-brązowe.

Ja nadziewać pączki?

Są dwie szkoły: jedni wolą nadziewać pączki przed smażeniem, inni po. My polecamy ten drugi sposób. Jest prostszy, a pączki podczas smażenia nie są dodatkowo obciążone. Jak to zrobić? Trzeba mieć szprycę (strzykawkę) do dekorowania – można ją kupić w marketach już od kilkunastu złotych. Ważne, aby w zestawie była wąska końcówka. Do szprycy wystarczy włożyć nadzienie (jeśli to dżem czy powidła, zblenduj je wcześniej lub przetrzyj przez sito, nadzienie musi być gładkie) i nadziewać jeszcze gorące pączki – dziurka jest niewielka, a nadzienie idealnie wypełnia pączka. Samą dziurkę można potem pokryć lukrem, czekoladą, posypać cukrem pudrem.

Przepis: Pączki domowe Pączki smażone na oleju – idealne na Tłusty Czwartek. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 12 Składniki 500 g mąki pszennej

250 ml ciepłego mleka

50 g świeżych drożdży

5-6 żółtek

75 g cukru

2 łyżki spirytusu

70 g masła

szczypta soli

olej rzepakowy do smażenia

Dodatkowo: marmolada lub dżem do nadziania pączków, cukier puder i woda na lukier lub cukier puder do posypania Sposób przygotowania Uszykuj składniki, zrób zaczynMąkę przesiej przez sito. Z części mąki, mleka, łyżki cukru i drożdży zrób zaczyn i odstaw, aby zaczął pracować (dodaj tyle mąki, aby zaczyn miał konsystencję gęstej śmietany). Żółtka ubij lub utrzyj z cukrem na gładką, jasną i puszystą masę. Masło rozpuść i zostaw do ostudzenia. Wymieszaj składnikiDo mąki dodaj szczyptę soli, zaczyn drożdżowy i żółtka z cukrem. Wyrób ciasto (jeśli masz mikser – użyj haka). Stopniowo dodawaj ostudzone masło i wyrabiaj ciasto, aż masło się z nim połączy. Przykryj ciasto i odstaw na ok. godzinę do wyrośnięcia (najlepiej w naczyniu wysmarowanym odrobiną oleju). Usmaż pączkiPodziel ciasto na 12 większych lub 20 mniejszych części. Uformuj kulki. Odstaw na ok. 20-30 minut do wyrośnięcia. Rozgrzej olej w szerokim rondlu lub garnku. Kładź pączki na gorący olej (wyrośniętą stroną do dołu) i smaż po 3-4 minuty z każdej strony. Po wyjęciu odsącz na ręczniku papierowym. Nadziej i udekoruj pączkiNadziewaj gorące pączki szprycą wypełnioną dżemem lub marmoladą. Polej lukrem (zrobionym z cukru pudru i odrobiny ciepłej wody) lub posyp cukrem pudrem.

