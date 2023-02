Algi morskie mogą poprawić stan twojego zdrowia. Dowiedz się, jak działają na organizm

Algi morskie (kelp, laminaria) – to rodzaj brązowych wodorostów rosnących w dużych podwodnych lasach. Wraz z innymi rodzajami jadalnych wodorostów stanowią one od setek lat podstawę japońskiej diety. Choć algi morskie i inne rodzaje wodorostów bywają kojarzone przede wszystkim z dietami bezmięsnymi, to nie są zarezerwowane jedynie dla osób, które nie jedzą mięsa lub spożywają je bardzo rzadko.

Algi morskie i ich prozdrowotne właściwości

Popularność alg morskich z roku na rok się zwiększa, co jest związane m.in. z dużym zainteresowaniem produktami spożywczymi z grupy tzw. super żywności. Kelp jest bogaty w niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tarczycy jod oraz białko, witaminy i składniki mineralne, co sprawia, że jest doskonałym urozmaiceniem zdrowej diety.

Algi są bogate w jod, którego źródłem w diecie przeciętnego Polaka jest przede wszystkim sól jodowana. Ograniczenie spożycia soli jest zalecane m.in. osobom, które cierpią na choroby nerek oraz są zagrożone rozwojem nadciśnienia i często powoduje niedobór jodu, przekładając się na zaburzenia w pracy tarczycy.

Składniki odżywcze w algach morskich

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych podaje, że 1 szklanka (15 g) suszonych wodorostów zawiera:

kalorie: 44,7,

tłuszcz: 0,6 g,

sód: 86,2 mg,

węglowodany: 7,9 g,

błonnik pokarmowy: 0,8 g,

cukry: 0,5 g,

białko: 4,8 g,

witaminy – K, A, C, E, B12, B6 oraz niewielkie ilości tiaminy, ryboflawiny, niacyny i kwasu pantotenowego,

wapń, magnez, żelazo, sód i fosfor,

jod.

Algi morskie to idealne pod wieloma względami pożywienie, które stanowi połączenie niskiej kaloryczności oraz wysokich wartości odżywczych.

Dlaczego warto jeść kelp?

Algi morskie to niskokaloryczny, bogaty w błonnik, białko, witaminy i minerały pokarm, który w pozytywny sposób wpływa na stan naszego zdrowia. Na szczególną uwagę zasługuje wysoka zawartość jodu, którego niedobór jest dość powszechny. Co więcej, algi morskie zawierają cenne pod względem odżywczym związki, które pomagają poprawić funkcjonowanie organizmu, zapewniając lepsze zdrowie i samopoczucie. To m.in.:

witamina C – silny przeciwutleniacz, a także związek niezbędny w przebiegu większości reakcji biologicznych,

wapń – niezbędny dla utrzymania zdrowych kości i zębów,

żelazo – uczestniczy w procesach krwiotwórczych,

magnez – niezbędny dla zdrowia serca, układu nerwowego oraz mięśni.

Jak działają algi morskie na organizm?

Algi morskie ułatwiają odchudzanie, bo wysoka zawartość błonnika powoduje szybkie uczucie sytości. Algi są również niskokaloryczne i bogate w związki odżywcze, co także sprzyja szybszej redukcji zbędnych kilogramów oraz pomaga zapobiegać niedoborom żywieniowym.

Badania dowiodły, że algi morskie mogą zmniejszać ryzyko rozwoju nowotworów, co ma związek m.in. z wysoką zawartością antyoksydantów i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Wysoka zawartość antyoksydantów, polifenoli i kwasów tłuszczowych okazuje się również pomocna w redukcji nadciśnienia tętniczego i pomaga zmniejszyć ryzyko rozwoju choroby wieńcowej.

Kelp dostępny jest w wielu formach – świeże i suszone wodorosty, a także suplementy diety, które zawierają sproszkowane algi, są cennym urozmaiceniem diety, jednak nie należy przesadzać z ich spożyciem. Wodorosty kumulują metale ciężkie, dlatego bardzo ważne jest ich pochodzenie. Warto także wiedzieć, że nadmiar jodu w diecie nie służy zdrowiu. Rozsądne podejście do spożycia roślinnych i zwierzęcych pokarmów to klucz do zdrowia, który pozwala poprawić funkcjonowanie organizmu z pomocą odpowiednio zbilansowanej, urozmaiconej diety.

