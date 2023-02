Nie masz czasu upiec ciasta? Zrób ciasto snickers bez pieczenia

Przegotowanie ciasta snickers nie zabierze ci dużo czasu, bo zamiast piec spód do niego, wykorzystuje się herbatniki. Doskonale nadają się ciastka typu petit beurre. Deser powstaje z trzech warstw herbatników. Przekładamy je pyszną masą orzechową i kremem kajmakowym. Na górze należy ułożyć orzechy włoskie oraz orzeszki ziemne. To ciasto na zimno smakuje wybornie i jest bardzo sycące i dość kaloryczne. W 100 gramach tego smakołyku jest ok. 460 kalorii.

Przepis na ciasto snickers bez pieczenia

Składniki

Polewa orzechowa

200 g posiekanych orzechów włoskich i ziemnych,

90 g margaryny,

1 łyżka cukru,

2 łyżki miodu.

Dodatkowo

360 g herbatników – około 36 sztuk,

1 duży budyń waniliowy/ śmietankowy,

1 łyżka mąki ziemniaczanej,

1 łyżka mąki pszennej,

4 łyżki cukru,

700 ml mleka,

1 mała puszka (około 200 gramów) masy kajmakowej w puszce (lub skondensowanego mleka słodzonego, gotowanego przez 3 godziny w garnku z wodą, by uzyskać kajmak),

orzechy włoskie i ziemne do posypania (najlepiej wyprażone).

Sposób przygotowania ciasta snikers

Zaczynamy od przygotowania polewy orzechowej. W niewielkim garnku rozpuszczamy margarynę z cukrem i miodem. Na koniec dodajemy do niej posiekane orzechy. Gotujemy chwilę do rozpuszczenia cukru. Odstawiamy do przestudzenia. 500 ml mleka należy zagotować z dodatkiem cukru. W pozostałym mleku dokładnie mieszamy budyń, mąkę ziemniaczaną i pszenną. Do gotującego się mleka wlewamy mieszankę budyniową, ciągle gotując i energicznie mieszając. Odstawiamy ją do ostudzenia. Na dno formy lub blaszki (wcześniej wyłożonej papierem do pieczenia) układamy warstwę herbatników. Smarujemy równo budyniem, przykrywamy kolejną warstwą ciastek. Smarujemy je masą kajmakową i przykrywamy ostatnią warstwą herbatników. Na wierz dajemy masę budyniową i posypujemy orzechami.

Gotowe ciasto odstawiamy na ok. 4 godziny do lodówki. Deser trzymamy w chłodzie i wyjmujemy tylko przed samym podaniem.

Dlaczego warto jeść orzechy?

Orzechy włoskie uważane są za jedne z najzdrowszych na świecie. Dlatego, że mają w sobie duże pokłady kwasów tłuszczowych omega-3. Dzięki temu są w stanie ochronić nasze serce przed groźnymi chorobami. Orzechy ziemne zawierają natomiast najwięcej białka ze wszystkich orzechów. Są też bogate w witaminy z grupy B i stanowią źródło tłuszczów jedno- i wielonasyconych. Zawierają cenne dla organizmu składniki, które mają właściwości neutralizowania wolnych rodników, czyli zapobiegają starzeniu się komórek.

Czytaj też:

Niezdrowe i nie odchudzają. Bez tabu o produktach „light” i bez cukruCzytaj też:

Nadmiar orzechów w diecie może zaszkodzić. Co się stanie, gdy zjesz za dużo orzechów?