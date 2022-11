Co jeść, aby uniknąć osteoporozy? Na liście koperek i groch

O profilaktyce osteoporozy przypomina pacjencki serwis pacjent.gov.pl. Do rozpoznania osteoporozy dochodzi najczęściej dopiero przy złamaniu. Następuje ono nawet po niewielkim urazie. Złamania osteoporotyczne zwykle dotyczą kręgosłupa, kości przedramienia lub kości udowej. Choroba postępuje powoli i tkanka kostna zanika stopniowo. Struktura kości z czasem staje się podobna do gąbki. Gęstość mineralna kości zmniejsza się, a ich jakość ulega degradacji – czytamy na stronie serwisu.

Czym jest szczytowa masa kostna?

Eksperci przypominają, że o kości trzeba dbać przez całe życie. Warto pamiętać, że to do wieku około 30 lat człowiek może osiągnąć swoją maksymalną gęstość kości. Jest to tzw. szczytowa masa kostna. Zła dieta i brak ruchu mogą przeszkodzić w uzyskaniu tego potencjału. Przy diecie ubogiej w wapń i braku ruchu gęstość kości będzie mniejsza. Potrzebujemy witaminy D3, aby pomóc organizmowi wchłonąć wapń i fosforany. Te minerały są niezbędne dla zdrowych kości, zębów i mięśni.

Co jeść, aby uniknąć osteoporozy?

Aby zadbać o zdrowie kości i zapobiegać osteoporozie, jedz w każdym wieku:

nabiał – mleko, sery, twarogi, jogurty, kefiry, jajka,

ryby morskie zawierające kwasy omega-3 (np. sardynki, szprotki),

sezam migdały, orzechy, mak,

soję, fasolę, ciecierzycę, groch,

pieczywo razowe, wieloziarniste,

natkę pietruszki, koperek, czosnek.

szpinak, brukselkę, kapustę.

Ogranicz lub zrezygnuj ze spożywania:

wyrobów mięsnych konserwowanych fosforanami – mają negatywny wpływ na przyswajanie wapnia z przewodu pokarmowego,

tłuszczów zwierzęcych, tłustego mięsa – zwiększają wydalanie wapnia z organizmu.

Trzeba pamiętać, że sama dieta nie wystarczy. Przy zapobieganiu osteoporozie niezwykle ważna jest aktywność ruchowa (w każdym wieku!). Mocne mięśnie stabilizują postawę ciała i eliminują ryzyko upadku.

