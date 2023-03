Jak zbierać sok z brzozy? To najzdrowszy napój na wiosnę

Ma delikatnie słodki smak i działa niczym napój energetyczny. To sok pozyskiwany bezpośrednio z brzóz. Zbiera się go na wiosnę, wtedy, kiedy drzewo zaczyna intensywnie pobierać wodę – jeszcze zanim zacznie wypuszczać liście.

Jak zbierać sok z brzozy?

Jest kilka metod na to, aby zebrać sok z brzozy. Najmniej inwazyjny sposób to obcięcie lub obłamanie gałązki. Można też naciąć korę drzewa lub ją nawiercić (to jednak najbardziej inwazyjna metoda i po zbiorze "ranę" powinno się zabezpieczyć). Do gałązki, nacięcia czy otworu przystawia się naczynie i gotowe (w przypadku nacięć i nawiercenia, trzeba umocować rurkę bądź coś, po czym sok będzie spływał do naczynia, w przypadku gałązki, wystarczy jej koniec włożyć np. do butelki). Z dużej brzozy można zebrać nawet do 5 litrów soku dziennie.

Sok z brzozy można przechowywać w lodówce 3-4 dni. Oskołę można także mrozić.

Czy zbieranie soku z brzozy jest legalne?

Trzeba pamiętać, że nie wszędzie można zbierać oskołę. Przypomina o tym Nadleśnictwo Szczerba na Podlasiu. "Zbiór soku z brzozy jest na naszych terenach dosyć popularny. Niestety w wielu przypadkach pozyskiwany jest w sposób niewłaściwy" – piszą leśnicy. Zwracają uwagę na przykład na to, że butelka powinna być zabezpieczona tak, aby nie topiły się w niej owady i mrówki, dla których może być po prostu śmiertelną pułapką. Ale to nie wszystko. „Niestety dowolny zbiór soku brzozowego w Lasach Państwowych nie jest legalny. Potrzebna jest zgoda nadleśniczego lub właściciela lasu. Legalnie sok z brzozy można na swój domowy użytek pozyskiwać z brzóz, które znajdują się na terenie naszej posiadłości, gospodarstwa”– podkreślają leśnicy.

Jakie właściwości ma sok z brzozy?

Sok z brzozy wykazuje działanie moczopędne, przeciwbólowe i przeciwzapalne, oczyszczające, napotne oraz łagodzące. Stosowany systematycznie wzmacnia organizm i wspomaga usuwanie szkodliwych toksyn, a także produktów ubocznych przemiany materii. Sok z brzozy:

usprawnia działania układu moczowego,



zapobiega kamicy nerkowej,



wspomaga pracę układu krwionośnego i przeciwdziała miażdżycy,



wspomaga leczenie anemii spowodowanej niedoborami żelaza,



oczyszcza i wspomaga pracę wątroby,



łagodzi dolegliwości reumatyczne,



wzmacnia odporność ,



, zapobiegania chorobie zakrzepowej żył,



łagodzi dolegliwości układu pokarmowego.

Sok z brzozy dodaje energii, orzeźwia i może być doskonałym uzupełnieniem wiosennej diety.

