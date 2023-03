Ranking najlepszych ciastek świata. Na liście przysmak z Polski

Ranking opublikował serwis „Taste Atlas”, który tworzy zbiór regionalnych potraw z całego świata. Rankingi tworzone są na podstawie głosów użytkowników serwisu. Ranking najlepszych ciastek świata otwiera przysmak rodem z Algierii – to ciastka o nazwie makroud el louse. Na 30 miejscu z kolei uplasowały się polskie toruńskie pierniki.

Jakie ciastka zwyciężyły ranking?

Makroud el louse to nie jest przysmak szeroko znany w Polsce. To pieczone bez grama mąki algierskie ciasteczka składające się z migdałów, jajek, cukru i aromatycznej wody z kwiatów pomarańczy. Są pieczone do lekkiego zrumienienia, a potem zwykle wrzucane do cukru pudru, aby były całkowicie pokryte białym pyłem. Ciasteczka dosłownie rozpływają się w ustach, a Algierczycy przekonują, że najlepiej smakują w towarzystwie filiżanki dobrej herbaty lub kawy.



Toruńskie pierniki wśród najlepszych ciastek świata

Tradycyjne pierniki rodem z Polski znalazły się w rankingu obok takich ciasteczkowych sław jak francuskie makaroniki, włoskie amaretti czy amerykańskie chocolate chip cookies.

Historia tradycyjnych pierników toruńskich sięga średniowiecza. Najstarsze wzmianki o toruńskim piernikarstwie pochodzą z XIV wieku. Samo ciasto wyrabia się ręcznie z mąki, wody, mleka, miodu i przypraw w odpowiednich proporcjach. Następnie wypieka się je w piecu. Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych mare w Polsce, a same pierniki mają wiele różnych odmian. Z piernikami jest też związana legenda, która opowiada o córce toruńskiego młynarza – Katarzynce. Dziewczyna miała przygotować przysmaki na przyjazd króla do Torunia. Wtedy to uczynne pszczoły podpowiedziały jej, aby do ciast dodać miodu. Wypieki udały się tak znakomicie, że ich sława rozeszła się po całej Europie (a niektóre rodzaje pierniczków do dziś nazywane są „katarzynkami”).

