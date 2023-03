Obniżają poziom cholesterolu w naturalny sposób! Jedz boczniaki

Zbieranie grzybów to według M. Toussaint-Samat autorki „Historii naturalnej i moralnej jedzenia”, naturalny odruch człowieka. Chińczycy używali grzybów od wieków w swojej tradycyjnej medycynie. Obecnie ludzie spożywają grzyby ze względu na ich smak, a także ze względu na ich właściwości odżywcze i lecznicze.

Boczniaki to grzyby niezwykle cenne dla zdrowia

Boczniaki są niskokaloryczne (100 g to 35 kcal) i mają niski indeks glikemiczny (IG 15). Zawierają łatwo przyswajalne białko, kwas foliowy, witaminy z grupy B, fosfor i żelazo. Co ważne boczniaki są łatwo dostępne w sklepach przez cały rok. Można również samemu uprawiać boczniaki. Wystarczy kupić gotową grzybnię i uprawiać te zdrowe grzyby w garażu lub piwnicy.

Boczniaki a poziom cholesterolu

Boczniaki zawierają lowastatynę, czyli naturalną statynę odkrytą po raz pierwszy w 1978 roku i która została klinicznie zaakceptowana jako doskonały związek obniżający poziom cholesterolu. Według badań opublikowanych na stronie International Journal of Food Properties boczniak ostrygowaty wykazuje zdolność do poprawy profilu lipidowego poprzez zmniejszenie ilości trójglicerydów i LDL, złego cholesterolu, podnosząc za to poziom HDL, czyli dobrego cholesterolu.

Czytaj też:

Wysoki poziom cholesterolu leczysz statynami? Badania pokazują, że jest alternatywa

Kto powinien unikać boczniaków?

Osoby z dną moczanową muszą unikać spożywania grzybów, gdyż zawierają one puryny, które w organizmie zmieniają się w kwas moczowy. Osoby z alergią na grzyby powinny również unikać boczniaków.

Jak włączyć boczniaki do diety?

Boczniaki są chętnie dodawane do potraw typu zupy, dania jednogarnkowe, mogą być podawane na przystawkę, dodawane do jajecznicy, stosowane w kuchni wegetariańskiej jako zamiennik mięsa – w postaci kotletów, a nawet wegańskich nuggetsów. Polecamy boczniaki pieczone, które można zjeść jako przystawkę z pieczywem, dodatek do obiadu lub do sałatki.

Wypróbuj przepis na boczniaki w wersji pieczonej

Przepis: Pieczone boczniaki Pieczone boczniaki Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki Opakowanie boczniaków- 250 g

4 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy z oliwek (lub innego oleju)

2 łyżki sosu sojowego Sposób przygotowania Przygotuj boczniaki i czosnekBoczniaki pokrój lub porwij na paski szerokości ok. 2 cm. Czosnek obierz i pokrój w plasterki. Rozgrzej piekarnik do 180 stopniWyłóż blachę papierem do pieczenia. Połącz składnikiWymieszaj boczniaki, czosnek, oliwę lub olej i sos sojowy, tak aby boczniaki dobrze nasiąkły sosem i rozłóż wszystko równomiernie na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Upiecz boczniakiPiecz boczniaki ok. 20-25 minut, sprawdzaj co jakiś czas czy zbytnio się nie przyrumieniły. Można je przemieszać w połowie pieczenia i razie potrzeby dodać odrobinę wody. Po upieczeniu i spróbowaniu można doprawić boczniaki solą i pieprzem.

Czytaj też:

Te dwa zioła musisz mieć w kuchni! Pomogą na problemy z trawieniemCzytaj też:

Czy pieczarki można mrozić? Sprawdź, jak przechowywać pieczarki