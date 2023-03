Zdrowie i nostalgia na talerzu. Przypomnij sobie zasmażane buraczki

Buraki to nasza super żywność, którą znajdziemy w każdym niemal sklepie spożywczym. To prawdziwa bomba zdrowych substancji. Buraki zawierają witaminy C i A, kwas foliowy, mangan, potas i żelazo. Są źródłem przeciwutleniaczy, działających przeciwnowotworowo i związków azotu, niezwykle korzystnych dla naszego zdrowia.

Buraki na odchudzanie

Buraki można nazwać sprzymierzeńcami odchudzania dzięki swojej niskiej kaloryczności (43 kcal w 100 g) i wysokiej zawartości błonnika, który pomaga długo czuć się najedzonym, co wpływa na mniejsze spożycie kalorii w ciągu dnia. Jednocześnie błonnik poprawia stan jelit i przeciwdziała zaparciom.

Buraki obniżają ciśnienie

Badania wykazały, że buraki obniżają ciśnienie krwi, tym samym zmniejszając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Badacze uważają, że dzieje się tak dzięki wysokiemu poziomowi azotanów w burakach i zalecają spożywanie tych warzyw jako skutecznego sposobu leczenia nadciśnienia.

Kto powinien unikać buraków

Ogólnie buraki są bardzo dobrze tolerowane przez nasz organizm. Powinny na nie jednak uważać osoby z zespołem jelita wrażliwego (z ang. Irritable Bowel Syndrome – IBS). Warzywo to ma bowiem wysoką zawartością FODMAP (fermentujących oligo-, di- i monosacharydów oraz polioli). Związki te u osób z IBS mogą powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. bóle brzucha, uczucie przelewania, biegunki, wzdęcia i zaparcia).

Z czym warto podawać buraki?

Jak podaje w swoim „Leksykonie smaków” znawczyni kuchni Niki Segnit, buraki idealnie pasują do smaków słonych i kwaśnych, dlatego też doskonale sprawdzają się w towarzystwie słonych serów (np. feta czy kozi) czy tłustych ryb, takich jak: śledź, czy makrela. Dodatkiem wspaniale podkreślającym smak buraków jest świeży koperek – warto dodać go do sałatek z buraka czy barszczu.

Przypomnij sobie smak zasmażanych buraczków

Proponujemy odrobinę zmodyfikowaną, w stosunku do klasycznej, wersję zasmażanych buraczków, bez podnoszącej kaloryczność dania mąki, ale równie pyszną i zdrową, dodatkowo oszczędzającą czas, bo nie musimy buraków wcześniej gotować czy piec.

Przepis: Zasmażane buraczki Zasmażane buraczki Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 kg buraków (ok. 5 sztuk)

1 średnia cebula

1-2 łyżki masła klarowanego lub zwykłego

2 łyżki octu owocowego (np. jabłkowy, malinowy)

Sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotuj burakiBuraki obierz i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Przygotuj cebulęCebule obierz i pokrój w drobną kostkę. Przygotuj dużą patelnięNa dużej patelni rozpuść masło, dodaj cebulkę i chwilę podsmaż, często mieszając. Dodaj surowe buraki, wymieszaj i podlej wodą- ok. 2 szklanki. Duś potrawę pod przykryciemDuś buraki na średnim ogniu przez ok. 40 minut. W międzyczasie przemieszaj co jakiś czas i w razie potrzeby podlej wodą. Spróbuj, czy są już miękkie. Dopraw potrawęPod koniec gotowania wlej ocet owocowy lub sok z cytryny, dodaj sól i pieprz. Wymieszaj, spróbuj i w razie potrzeby jeszcze dopraw. Podawaj na ciepło lub na zimno, jako dodatek do obiadu lub samodzielne danie.

