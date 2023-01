„Eliksir długowieczności”? Ma tylko dwa składniki i należy pić go rano

Przepis na ten sok jest prosty. Wystarczą dwa niedrogie składniki. Mowa o burakach i jabłkach. Mikstura ma szczególne działanie.

Właściwości soku burakowo–jabłkowego

Badania wskazują, że sok burakowo-jabłkowy opóźnia procesy starzenia, dlatego nazywany jest eliksirem długowieczności. Wykazuje też działanie antybakteryjne, poprawia wytrzymałość. Obecność żelaza i witamin z grupy B działa korzystnie na układ krwionośny i procesy tworzenia czerwonych krwinek, dzięki czemu zapobiega anemii. Wzmacnia organizm po przebytej chorobie. Korzystnie wpływa na układ nerwowy.

Picie soku burakowo–jabłkowego obniża ciśnienie

Jest też dobra informacja dla osób, które mają zbyt wysokie ciśnienie krwi. Substancje znajdujące się w soku z buraka obniżają ciśnienie krwi oraz korzystnie wpływają na poziom cholesterolu. Poszerzają też światło naczyń krwionośnych, co jest szczególnie ważne przy profilaktyce zmian miażdżycowych. Jeśli codziennie wypijesz sok burakowo–jabłkowy możesz skutecznie obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszyć tym samym ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym na udar mózgu, chorobę niedokrwienną serca i zawał mięśnia sercowego.

Picie soku burakowo-jabłkowego wspomaga odchudzanie

Regularne picie soku burakowo–jabłkowego poprawia przemianę materii. Badania wskazują, że jest on bogatym źródłem błonnika. Jednak szklanka soku z rana na długo pomaga zapomnieć o uczuciu głodu. Reguluje też poziom cukru.

Jak przygotować eliksir?

Wiele osób nie przepada za sokiem z buraków ze względu na charakterystyczny ziemisty posmak. Zapobiegnie temu dodatek świeżego soku z jabłek. Można dodać też dla smaku odrobinę soku z pomarańczy, marchwi lub grejpfruta. Walory smakowe podnosi dodanie ziół, takich jak: natka pietruszki, bazylia, mięta.

Przepis na sok burakowo-jabłkowy

Do przyrządzenia soku wystarczą:

cztery sztuki małych buraków,

dwa duże jabłka,

świeże zioła.

Warzywa i owoce należy pokroić na małe kawałki, a następnie wrzucić do sokowirówki lub wyciskarki. Sok przed spożyciem najlepiej odstawić do lodówki na 30 minut. Najkorzystniej działa, gdy pijemy go wcześnie rano lub godzinę przed śniadaniem. Wystarczy szklanka dziennie!

Czytaj też:

Masz problemy z pamięcią? Jedz buraki!Czytaj też:

5 niezwykłych korzyści z jedzenia jabłek. Jedz ich jak najwięcej