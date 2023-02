Czy zakwas z buraka jest dobry przy cukrzycy?

Zakwas z buraka to napój, który dostarcza dużej ilości witamin i mikroelementów, dzięki czemu może poprawić parametry krwi i wzmocnić odporność organizmu. Poleca się go osobom, które często cierpią na infekcje, mają osłabiony układ immunologiczny, cierpią na anemię lub niedożywienie. Zakwas z buraka to mieszanka składników odżywczych doskonale wspomagających organizm i stymulujących odporność. Ale czy wszyscy mogą go pić?

Dlaczego zakwas z buraka ma moc?

Zakwas z buraka to po prostu sok z kiszonych buraków. Pod wpływem procesu fermentacji wydzielają się bakterie kwasu mlekowego, które doskonale wspomagają funkcjonowanie jelit. Wspierają zachowanie równowagi w jelitach, odżywiają mikroflorę jelitową i w ten sposób poprawiają odporność – w jelitach znajduje się większość komórek odpornościowych całego organizmu.

Oprócz tego zakwas z buraka jest bogaty w składniki odżywcze. Zawiera:

żelazo

magnez

cynk

chlor

potas

witaminę B6

witaminę C



witaminę E

kwas jabłkowy

Kto może pić zakwas z buraka?

Zakwas z buraka mogą pić nawet małe dzieci, zwłaszcza te, które dużo i często chorują, by dostarczyć do organizmu większej ilości składników odżywczych i poprawić odporność. Poleca się go wszystkim w rodzinie, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy mamy mniejszą dostępność do świeżych warzyw i owoców. Zakwas z buraka ma właściwości przeciwzapalne, wspiera funkcjonowanie układu trawiennego, immunologicznego, a także sercowo-naczyniowego.

Czy zakwas z buraka jest dobry dla cukrzyków?

Buraki to słodkie warzywa, ich indeks glikemiczny rośnie przy poddaniu ich obróbce termicznej (nawet dwukrotnie!). Pieczone buraki lub zupa krem z buraka nie są zatem wskazane osobom chorującym na cukrzycę. W czasie procesu kiszenia buraków dzieje się jednak dokładnie odwrotnie – indeks glikemiczny znacznie się obniża. Zakwas z buraka zatem jest bezpieczny dla cukrzyków. Można śmiało włączyć go do diety i pić co jakiś czas w formie kuracji wspierającej odporność.

Jak przyjmować zakwas z buraka?

Zakwas z buraka można pić w niewielkiej ilości każdego dnia. Porcja 50 ml (1/4 szklanki) nie powinna nikomu zaszkodzić, a może dostarczyć dużej dawki witamin i mikroelementów. Nie ma za to znaczenia, czy pijemy go rano czy wieczorem.

