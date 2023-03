Rzeżucha dla zdrowych kości i urody. Na co jeszcze pomaga i jak uprawiać ją w domu?

Rzeżucha, czyli pieprzyca siewna to roślina lecznicza, która towarzyszy ludziom już od starożytności. Miasteczko Vernon we Francji ma nawet w herbie pęczki rzeżuchy – herb ten według legendy został nadany przez króla Ludwika Świętego z wdzięczności dla mieszkańców za nakarmienie go ożywczą sałatką z tego warzywa. Jeśli roślina ta zasługuje na własny herb, to zasługuje również na to, żeby na stałe zagościć na naszym menu.

Co zawiera rzeżucha?

Rzeżucha jest niezwykle bogata w cenne dla naszego zdrowia substancje. Zawiera znaczne ilości witaminy C, która jest przeciwutleniaczem i zwiększa przyswajalność żelaza oraz witaminę A, która ma wpływ na funkcjonowanie i dobry wygląd skóry oraz jest bardzo ważna dla zdrowia naszych oczu. Rzeżucha jest szczególnie bogata w witaminę K – kluczowy składnik w procesach krzepnięcia krwi i tworzenia zdrowych kości. Dodatkowo rzeżucha zawiera witaminy z grupy B, witaminę E oraz takie składniki mineralne jak m.in. żelazo, wapń i potas.

Rzeżucha dla zdrowych kości

Prawidłowa mineralizacja kości to niezwykle ważny proces w naszym organizmie. Zawarta w rzeżusze witamina K wpływa na poziom osteokalcyny, czyli białka budującego kości i zęby. Okazuje się, że osteokalcyna może kierować wapń do kości wyłącznie w obecności witaminy K2, która ją aktywuje. Naukowcy udowodnili, że niewystarczający poziom witaminy K wiąże się ze zwiększonym ryzykiem osteoporozy i co za tym idzie złamań kości.

Rzeżucha to nadzieja w leczeniu cukrzycy i obniżaniu poziomu cholesterolu

Naukowcy uważają, że rzeżucha może pomóc obniżyć poziom cukru we krwi, a tym samym pomóc w leczeniu cukrzycy. Badania na szczurach wykazały, że te jedzące rzeżuchę ogrodową, miały znacznie obniżony poziom cukru we krwi na czczo. Badanie wykazało również niższy poziom cholesterolu całkowitego i trójglicerydów, a także zwiększony poziom dobrego cholesterolu (HDL) w wyniku spożycia rzeżuchy.

Czy wszyscy mogą jeść rzeżuchę?

Osoby cierpiące na wrzody żołądka i stany zapalne jelit powinny unikać rzeżuchy. Nie jest ona również wskazana przy chorobach nerek – ze względu na swoje moczopędne działanie.

Jak włączyć rzeżuchę do diety?

Rzeżucha jest niskokaloryczna (32 kcal w 100 g). Ma charakterystyczny pikantny nieco pieprzny smak, dzięki czemu pasuje do jajek na twardo lub faszerowanych. Warto dodawać ją też do pasty jajecznej. Rzeżuchą możemy posypać dowolną kanapkę czy sałatkę. Innym pomysłem jest sporządzenie pesto z rzeżuchą, ziarnami słonecznika, oliwą i czosnkiem. Taką pastą możemy posmarować grzankę lub dodać ją do makaronu.

Jak uprawiać rzeżuchę w domu?

Po pierwsze musimy zakupić nasionka rzeżuchy – na szczęście są one łatwo dostępne, szczególnie w okresie Wielkanocnym. Następnie należy wybrać szklany lub plastikowy pojemnik z podwyższonym, ale niezbyt wysokim brzegiem. Dno naczynia wykładamy watą, gazą lub płatkami kosmetycznymi, a następnie zwilżamy je obficie wodą. Na tak przygotowane podłoże sypiemy nasionka równą, cienką warstwą.

Należy pilnować, aby podłoże było cały czas wilgotne – nie dopuszczając ani do jego przesuszenia, ani do zalania wodą.Pojemnik z naszą uprawą wystawiamy najlepiej na parapet, bo rzeżucha lubi światło i ciepło. W ciągu dwóch dni rzeżucha powinna wykiełkować, a po ok. 7 dniach będzie gotowa do spożycia. Należy zjeść ją, zanim zakwitnie, bo po zakwitnięciu staje się gorzka.

Jeśli chcemy mieć świeżą rzeżuchę na tegoroczną Wielkanoc, wysiejmy ją najpóźniej 2 kwietnia.

