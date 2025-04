Wyrzucasz nadmiar jajek ugotowanych na Wielkanoc? Zrób z nich pyszny i szybki obiad

Po świętach wielkanocnych w wielu domach zostaje sporo ugotowanych na twardo jajek. Zamiast je wyrzucać, warto „dać im drugie życie w kuchni”. Jajka te mogą stać się bazą do przygotowania naprawdę pysznych dań. Dzięki temu nie tylko ograniczamy marnowanie jedzenia, co jest niezwykle ważne, a często zapominamy o tym w dzisiejszym świecie, ale też szybko możemy przygotować naprawdę smaczny obiad lub kolację.

Jak wykorzystać jajka na twardo?

Z ugotowanych na twardo jajek można przygotować wiele smacznych potraw. Świetnie sprawdzą się jako składnik pasty jajecznej, ale to nie wszystko. Można je również dodać do różnego rodzaju sałatek czy zapiekanek (doskonale komponują się z ziemniakami i żółtym serem). Możesz także dorzucić je do zup – idealnie pasują między innymi do zupy szczawiowej. Ja jednak z takich jajek, które pozostają mi po świętach wielkanocnych robię pyszny obiad – kotlety jajeczne. To proste i smaczne danie, idealne na szybki obiad lub kolację. Co więcej, z uwagi na to, że wykorzystuje się do niego głównie jajka, to jest naprawdę bardzo zdrowe.

Przepis: Kotlety z jajek Te kotlety zrobisz błyskawicznie, a rodzina będzie się zajadać Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 250 w każdej porcji Składniki 5 jajek ugotowanych na twardo

1 surowe jajko

1 mała cebula

2–3 łyżki bułki tartej (także do panierowania)

sól i pieprz

olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówUgotowane jajka obierz i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach lub rozgnieć widelcem. Cebulę drobno posiekaj i zeszklij na odrobinie oleju. Mieszanie składnikówDo miski włóż starte jajka, dodaj podsmażoną cebulę, surowe jajko, bułkę tartą, sól i pieprz.Wszystko dokładnie wymieszaj – masa powinna być zwarta. Jeśli jest zbyt rzadka, dodaj jeszcze trochę bułki tartej. Formowanie kotletówZ masy formuj małe kotleciki, obtaczaj je w bułce tartej. Smażenie kotletówSmaż kotlety na rozgrzanym oleju z obu stron na złoty kolor.

Inne pomysły na kotlety z jajek

Przepis na kotlety jajeczne można łatwo modyfikować – możecie więc to śmiało zrobić, jeśli macie ochotę na kuchenne eksperymenty. Do masy jajecznej warto dodać podsmażone pieczarki, starty żółty ser lub drobno pokrojony szczypiorek. Świetnie sprawdzą się też ugotowane warzywa, takie jak marchewka, brokuły – w ten sposób to danie będzie jeszcze zdrowsze. Dla wyrazistego smaku można doprawić kotlety czosnkiem, słodką papryką. Jeśli ktoś lubi bardziej chrupiącą skórkę, warto obtoczyć kotlety nie tylko w bułce tartej, ale też w płatkach kukurydzianych. Z kolei osoby, którym zależy na tym, żeby przygotować inne kotlety bezmięsne poza jajecznymi, mogą zrobić na przykład kotlety z kalafiora, które smakują naprawdę obłędnie.

Czytaj też:

Sparzysz tak? Biała kiełbasa wyjdzie idealna, nie pęknie i zrobi furorę na WielkanocCzytaj też:

Babcia mówiła na to kraszanka. A ty wiesz, co to znaczy? Poznaj polskie tradycje wielkanocne