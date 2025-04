Masz problemy z zaparciami? Dietetyczka radzi, co jeść, by się ich pozbyć

Wiele osób podczas Wielkanocy folguje sobie z jedzeniem. Zjada dużo tłustych, nierzadko wysokoprzetworzonych przysmaków. Taka „dieta” ma swoje konsekwencje. Zazwyczaj skutkuje zaparciami. Sprawdzonymi sposobami na to, jak sobie z nimi poradzić podzieliła się w sieci dietetyczka Joanna Marciszewska, która specjalizuje się w pomocy osobom z chorobami układu pokarmowego. W jednym z materiałów opublikowanych w internecie, zdradziła, co zrobić, by przywrócić regularność wypróżnień i pozbyć się przykrych dolegliwości gastrycznych. Kluczem do sukcesu okazuje się włączenie do codziennego menu kilku prostych i łatwodostępnych produktów.

Co jeść, by pozbyć się zaparć zdaniem dietetyka?

Jednym z topowych produktów przeciwzaparciowych – jak zauważa Joanna Marciszewska – jest kiwi. Przyspiesza perystaltykę jelit i zwiększa ilość wody w kale. Swoje właściwości zawdzięcza błonnikowi oraz aktynidynie. To enzym, który pobudza jelita do pracy. W uregulowaniu częstotliwości wypróżnień pomaga również siemię lniane. Zmiękcza stolec i ułatwia przemieszczanie się mas kałowych. Co więcej, przeprowadzone badania dowodzą, że nasiona lnu niwelują także różne dolegliwości gastryczne, na przykład bóle brzucha.

Osoby zmagające się z zaparciami powinny, zdaniem ekspertki, włączyć do codziennej diety suszone śliwki. Należy jednak robić to stopniowo, zaczynając od niewielkich ilości (dwóch sztuk w ciągu doby). Korzystny wpływ na układ pokarmowy wywiera również babka płesznik. Można dodawać ją do owsianek, jogurtów lub zwykłej wody. Trzeba wprowadzać ją do jadłospisu powoli, poczynając od 2 łyżeczek dziennie.

Czego nie jeść przy zaparciach?

Joanna Marciszewska radzi, by ograniczyć spożycie słodyczy oraz jedzenia typu fast food. Tego typu żywność zawiera bowiem spore ilości węglowodanów (cukrów) prostych i tłuszczów trans. Oba wskazane związki wywierają negatywny wpływ na mikrobiom jelitowy, co z kolei może nasilać problem zaparć. Ponadto zwiększa ryzyko wystąpienia innych kłopotów gastrycznych, między innymi wzdęć i bólów brzucha.

