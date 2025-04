Jesz to codziennie? Dietetyk ostrzega: może być przyczyną wysokiego ciśnienia

Wysokie ciśnienie krwi, czyli nadciśnienie tętnicze, to stan, który często rozwija się bezobjawowo, dlatego nazywane jest „cichym zabójcą”. Nieleczone może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zawał serca, udar mózgu czy niewydolność nerek. Główne czynniki ryzyka to między innymi stres, otyłość, brak aktywności fizycznej oraz nadmierne spożycie soli. Regularne pomiary ciśnienia i zdrowy tryb życia odgrywają kluczową rolę w profilaktyce i leczeniu tej choroby. Ważne jest także, żeby unikać niektórych produktów.

Tego nie pij przy nadciśnieniu

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu wyjaśnił, po jakie produkty nie powinny sięgać osoby ze zbyt wysokim ciśnieniem. Jak przekonuje dietetyk – im bardziej będziemy trzymać się pewnych zaleceń, tym skuteczniej zadbamy o swoje zdrowie. Ekspert zauważył, że do wyjątkowo szkodliwych produktów, jeśli chodzi o sprzyjanie wzrostowi ciśnienia krwi, ale nie tylko, zalicza się wszelkiego rodzaju słodzone napoje. Jak wyjaśnił – chodzi zarówno o napoje gazowane, jak i napoje owocowe, które z samymi owocami mają niewiele wspólnego.

W jednej szklance tego typu napoju mamy zwykle od około 3 do aż 5 łyżeczek cukru, czyli od około 15 do 30 gramów, a wśród osób sięgających po takie napoje słodzone niestety mało kto poprzestaje na jednej szklance – powiedział.

Dietetyk dodał, że standardowa buteleczka 0,5 litrowa to aż 10 łyżeczek cukru, co daje około 50 gramów.

Zaglądając do jednego z najnowszych opracowań z 2020 roku, możemy zauważyć, że regularne spożywanie napojów słodzonych wiążę się ze wzrostem skurczowego ciśnienia krwi średnio o około 1,5 milimetra słupa rtęci – wyjaśnił specjalista.

Ekspert podsumował, że wobec tych informacji zachęca, by rzadziej sięgać po napoje gazowane i napoje owocowe.

Czego nie jeść przy nadciśnieniu?

Produktami, które należy ograniczyć przy zbyt wysokim ciśnieniu krwi, jest cukier stołowy i słodycze.

Otóż warto wiedzieć, że cukry proste sprzyjają nie tylko insulinooporności i rozwojowi cukrzycy, ale również są wyjątkowo szkodliwe dla układu krążenia, w tym właśnie rozregulowują ciśnienie tętnicze – wyjaśnił specjalista.

Jak dodał dietetyk, jedno z badań wykazało, że wysokie spożycie cukru przez dłuższy czas skutkuje właśnie wzrostem ciśnienia krwi. Eksperci odnotowali wzrost skurczowego ciśnienia krwi aż o niemal 7 milimetrów słupa rtęci, a także wzrost rozkurczowego ciśnienia o około 5,5 jednostki.

Dla osób, którym trudno jest ocenić takie zmiany w ciśnieniu krwi dopowiem, że jest to naprawdę znaczący efekt – oczywiście w negatywnym tego słowa znaczeniu – podsumował ekspert.

Dietetyk wyjaśnił, że jeśli jest taka potrzeba, to można sięgnąć po naturalne słodziki, takie jak stewia, erytrytol i ksylitol. Z kolei słodycze dobrze jest wymienić na przykład na świeże lub suszone owoce, gorzką czekoladę, pestki dyni lub nasiona słonecznika.

