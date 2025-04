Zostały ci jajka po świętach? Dietetyk ma na nie świetny patent. Pyszny, zdrowy i szybki

Wiele osób robi spore zapasy na Wielkanoc. Kupuje mnóstwo różnych produktów spożywczych, których później nie jest w stanie zużyć. Dotyczy to między innymi jajek. Jeśli masz w lodówce dużo ugotowanych na twardo smakołyków i nie wiesz, co z nimi zrobić. skorzystaj z podpowiedzi znanego dietetyka. Dr Michał Wrzosek ma świetny patent na tego typu „resztki”. W 3 minuty robi z nich pyszną i zdrową przekąskę. Weź z niego przykład i nie wyrzucaj jedzenia.

Dlaczego warto jeść jajka?

Jajka mają wiele wartości odżywczych. Są skarbnicą cennych mikroelementów i przeciwutleniaczy. Dostarczają też łatwoprzyswajalnego białka. Wspierają pracę układu sercowo-naczyniowego. W dodatku chronią oczy przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, między innymi promieniowania ultrafioletowego. Zmniejszają ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej. Poprawiają widzenie. Sprzyjają też redukcji masy ciała. Zapewniają długie uczucie sytości, a tym samym zapobiegają podjadaniu między posiłkami i przyjmowaniu dużej liczby kalorii.

Co zrobić z jajek, które zostały po świętach?

Ugotowane na twardo jajka, które zostały po świętach z powodzeniem można wykorzystać do zrobienia pysznej i zdrowej pasty kanapkowej. Takie rozwiązanie poleca dietetyk Michał Wrzosek. Przygotowanie zachwalanej przez niego przekąski zajmie ci zaledwie kilka minut, Wystarczy, że do posiekanych jajek dodasz dwa proste i łatwodostępne składniki – ulubioną szynkę oraz awokado.

Przepis: Pasta jajeczna z awokado To świetne smarowidło do kanapek Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 3 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 341 w każdej porcji Składniki 2 jajka ugotowane na twardo

3 plasterki szynki

1 awokado

sól, pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz i posiekaj jajka. Pokrój szynkę na mniejsze kawałki. Przekrój i wydrąż awokado. Łączenie składnikówWrzuć wszystkie składniki do miski i rozgnieć widelcem. Dopraw całość solą i pieprzem. Dokładnie wymieszaj.

Wskazówka: Zamiast rozgniatać widelcem poszczególne składniki, możesz je zblendować. Ten zabieg sprawi, że pasta zyska iście kremową konsystencję.

Do czego wykorzystać pastę jajeczną z awokado?

Ta pasta jajeczna świetnie sprawdzi się jako smarowidło do kanapek. Można ją jednak wykorzystać również na inne sposoby. Nic nie stoi na przeszkodzie, by nadziać nią lubiane warzywa, na przykład papryki, ogórki czy pomidory. To także doskonała „baza” różnego rodzaju wrapów.

