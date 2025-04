Myślisz, że są zdrowe? Te owoce mają więcej kalorii niż słodycze. To pułapka dla każdego na diecie

Słodycze są bardzo kaloryczne, co sprawia, że ich częste spożywanie może znacząco utrudnić utrzymanie zdrowej wagi oraz osiągnięcie wymarzonej sylwetki. Nadmiar spożywanych kalorii, zwłaszcza z przetworzonych słodkości, sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej i utrudnia redukcję masy ciała. Okazuje się jednak, że powinniśmy uważać nie tylko na ilość spożywanych batoników czy ciastek, ale też produktu, który większość Polaków uważa za zdrowy i raczej niewiele osób „posądza” go o utrudnienie odchudzania.

Te owoce są bardzo kaloryczne

Daktyle to pyszna i naturalna przekąska, pełna wartości odżywczych, jednak zawierają one bardzo dużo cukru. W 100 gramach daktyli może znajdować się nawet ponad 60 gramów naturalnych cukrów, co sprawia, że są one wyjątkowo kaloryczne. W rezultacie zjedzenie 100 gramów tego produktu dostarczy nam około 280 kcal. W niektórych przypadkach ich kaloryczność może być więc nawet wyższa niż tradycyjnych słodyczy. Mogą więc być bardzo tuczące, zwłaszcza gdy spożywa się je w dużych ilościach. Choć daktyle dostarczają błonnika, witamin i minerałów, warto pamiętać, że ich nadmierne jedzenie może znacznie utrudnić osiągnięcie wymarzonej sylwetki.

Ile daktyli dziennie można zjeść?

Zdrowa osoba o normalnej aktywności fizycznej może zjadać 3–5 sztuk dziennie (czyli ok. 20–40 g). To rozsądna porcja, która:

dostarcza błonnika i minerałów (potasu, magnezu i żelaza),

nie powoduje gwałtownego wzrostu cukru we krwi,

nie jest nadmiernie kaloryczna (to ok. 70–120 kcal).

Osoby na diecie redukcyjnej lub z insulinoopornością/cukrzycą nie powinny zjadać więcej niż 1–2 sztuki dziennie (maks. 15–20 g). Najlepiej, gdy będą je spożywać połączone z białkiem lub tłuszczem (np. orzechami) oraz w ramach zbilansowanego posiłku, a nie osobno. Powinny unikać jedzenia daktyli wieczorem, gdy metabolizm zwalnia.

Wskazówka: unikaj zjadania daktyli „prosto z opakowania” – łatwo wtedy zjeść 10–15 sztuk bez refleksji, a to już ponad 300 kcal i 60 g cukrów.

Jakie przekąski jeść, żeby nie przytyć?

Aby uniknąć przybierania na wadze, warto wybierać niskokaloryczne, sycące przekąski bogate w białko i błonnik. Dobrym wyborem są warzywa, takie jak marchewka, ogórek czy papryka, które można jeść na przykład z hummusem lub jogurtem naturalnym z przyprawami. Warto sięgać również po owoce, zwłaszcza te o niższej zawartości cukru, jak jagody, maliny czy grejpfruty. Dobrym pomysłem jest także przyrządzenia domowych batoników owsianych bez dodatku cukru. Możesz zrobić też domowe chipsy owocowe, na przykład z jabłek czy ananasa – są nie tylko pyszne, ale też zdrowe. Sprawdź też inne pomysły na przekąski, które pomogą w utracie wagi.

Czytaj też:

Dietetyk zdradza: 4 najlepsze zamienniki masła z Lidla. Numer 1 ma 3 razy mniej kaloriiCzytaj też:

Ten czekoladowy mus można jeść nawet na diecie. Świetnie smakuje i pomaga schudnąć