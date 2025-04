Czy jajka można mrozić? Ekspertka wyjaśnia. Pozbędziesz się wątpliwości raz na zawsze

Wiele osób zastanawia się, czy jajka można mrozić. Odpowiedź jest prosta: tak, ale trzeba to robić w odpowiedni sposób, przestrzegając kilku ważnych zasad. Zdradza je Jagna Niedzielska w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych. Znana propagatorka idei „zero waste” chętnie dzieli się w sieci swoimi patentami na niemarnowanie żywności. Dzięki jej sprawdzonym radom zaoszczędzisz sporo pieniędzy i nerwów.

Jak prawidłowo mrozić jajka?

Mrozić możesz same białka, same żółtka albo całe surowe jajka. Dzięki temu zachowają świeżość nawet do 12 miesięcy. Pierwsza z przywołanych opcji jest jedną z najprostszych. Wystarczy – jak zauważa Jagna Niedzielska – że wlejesz białka do woreczka strunowego albo specjalnego pojemnika przeznaczonego do zamrażania żywności. Możesz też śmiało wykorzystać foremki używane podczas przygotowywania kostek lodu. Na koniec musisz jedynie wsadzić wszystko do zamrażarki. Większych trudności nie powinno sprawić ci również zamrażanie całych jajek. Wybij je do pojemnika, a następnie rozbełtaj i umieść w zamrażarce.

Nieco bardziej problematyczne bywa zamrażanie żółtek. Te po rozmrożeniu gęstnieją. Na szczęście istnieje prosty sposób, by tego uniknąć. Musisz je tylko rozbełtać, a potem nieco posolić. Zrób to, zanim produkt trafi do zamrażarki. Pamiętaj o tym, by każdy pojemnik z żywnością opatrzyć opisem oraz datą zamrożenia. Nie zapominaj o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii – ugotowane jajka nie nadają się do mrożenia. Pod wpływem niskiej temperatury zmieniają bowiem swoją konsystencję. Stają się gumowate i wodniste.

Jak rozmrozić jajka?

Zostaw je na noc w lodówce. To najprostsza, a jednocześnie najlepsza metoda. Zamrożone żółtka możesz też zetrzeć na tarce i dodać do potrawy, w której chcesz je wykorzystać, na przykład sałatki. „Rozmrożone jajka powinny być jak najszybciej poddane obróbce termicznej, a następnie zjedzone” – podkreśla Jagna Niedzielska.

