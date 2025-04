Ten napar ratuje moją rodzinę po wielkanocnym przejedzeniu. Trawienie „rusza z kopyta”

Po świętach wielkanocnych, kiedy stół ugina się wręcz „aż po brzegi” od pysznych potraw, wielu z nas odczuwa skutki świątecznego biesiadowania w postaci przejedzenia. Trudno się oprzeć tradycyjnym smakołykom – jajkom podanym na przeróżne sposoby, żurkowi, mazurkom czy sernikom – dlatego często kończy się to uczuciem przeciążenia. W tych dniach apetyt przewyższa rozsądek, a żołądek domaga się później chwili wytchnienia. Świetnym sposobem, żeby poczuć ulgę jest napicie się domowego naparu – u mnie w domu jego picie było wręcz tradycją.

Ten napar pomoże na przejedzenie

Po wielkanocnym przejedzeniu warto sięgnąć po naturalne sposoby, by poczuć ulgę – jednym z nich jest napar imbirowy, który zawsze przygotowywała moja babcia, a teraz ja robę go w swoim domu. Taki domowy sposób nie tylko rozgrzewa (z czym głównie jest kojarzony), ale też działa kojąco na układ trawienny. Imbir wspomaga trawienie, redukuje wzdęcia i pomaga przy uczuciu ciężkości w żołądku. Działa również lekko przeciwzapalnie i przeciwbólowo, co czyni go idealnym ratunkiem po świątecznym obżarstwie. Taki kubek aromatycznego naparu to nie tylko ulga dla ciała, ale też coś naprawdę smacznego.

kawałek świeżego imbiru

1–2 szklanki wody opcjonalnie: plasterek cytryny, łyżeczka miodu Sposób przygotowania Przygotowanie imbiruImbir obierz i pokrój na cienkie plasterki lub zetrzyj na tarce. Robienie naparuZagotuj wodę. Wrzuć imbir do wrzątku i gotuj na małym ogniu przez ok. 5–10 minut (im dłużej, tym mocniejszy napar). Odcedź, ewentualnie dodaj cytrynę i miód.

Koniecznie też sprawdź, jakie są inne domowe sposoby na problemy trawienne. Dzięki temu bez trudu poradzisz sobie ze świątecznym przejedzeniem.

Jakie jeszcze działanie ma imbir?

Imbir ma wiele cennych właściwości, nie tylko wspomagających trawienie. Działa silnie przeciwzapalnie dzięki zawartości gingerolu, co sprawia, że może łagodzić bóle mięśni, stawów czy objawy reumatyzmu. Wzmacnia również odporność, ponieważ ma właściwości antybakteryjne i przeciwwirusowe – jest więc sprzymierzeńcem w walce z przeziębieniem. Imbir znany jest też z tego, że łagodzi mdłości – sprawdza się zarówno przy chorobie lokomocyjnej, jak i u kobiet w ciąży podczas porannych nudności. Ma także korzystny wpływ na krążenie, a do tego może wspomagać pracę układu sercowo-naczyniowego. Dodatkowo wykazuje działanie przeciwbólowe i może przynieść ulgę przy bólach głowy, miesiączkowych, a u niektórych osób nawet pomóc przy lekkich migrenach.

