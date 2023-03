Ten napój poprawia pamięć i koncentrację. Badaczka: „Sprawdziłam w laboratorium”

O dobroczynnych właściwościach matchy dla ludzkiego mózgu przypomina dr hab. n. med. i zdr. inż. Karolina Jakubczyk z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, autorka naukowego bloga o żywieniu fitoscience.pl. „Najnowsze badania naukowe potwierdzają, że matcha, czyli zielona sproszkowana herbata, wykazuje działanie nootropowe. Oznacza to, że poprawia funkcje poznawcze, w tym pamięć, motywację, koncentrację i uwagę. Właściwości te zostały potwierdzone w kilku randomizowanych badaniach klinicznych (RCT) z udziałem pacjentów w różnym wieku”– napisała.

Jak działa matcha na mózg?

Dr Karolina Jakubczyk powołuje się na szereg badań dotyczących matchy. Jedno z nich (opublikowane w 2021 roku w Nutrition Research) dotyczyło uczestników w wieku 25 do 34 lat, którzy przez dwa tygodnie otrzymywali 2 g matchy dziennie. Wnioski?„Po 2 tygodniach przyjmowania matchy, uwaga została utrzymana po łagodnym stresie psychicznym. Zatem matcha może poprawiać funkcje poznawcze podczas lub po stresie u młodych dorosłych. Matcha świetnie sprawdzi się w trakcie sesji czy podczas stresującego czasu w pracy”– podkreśla badaczka z PUM.

Jak wylicza, sproszkowana zielna herbata ma szereg udowodnionych naukowo właściwości związanych z prawidłowym funkcjonowaniem mózgu. To m.in. poprawa czasu reakcji, obniżanie niepokoju, poprawa zdolności uwagi i efektywności pracy. Matcha wykazała także działanie ochronne przed spadkiem funkcji poznawczych u starszych kobiet.

Dlaczego matcha wspiera zdrowie mózgu?

Dlaczego matcha jest tak cenna dla zdrowia? „Za właściwości te odpowiada nie tylko skład matchy i ilość fitozwiązków (teanina, kofeina, EGCG), ale również ich stosunek względem siebie. Dodatkowo, matcha zawiera nawet ~10 razy więcej antyoksydantów niż zielona herbata, wykazuje bardzo silne właściwości antyoksydacyjne. Wiem, sama sprawdziłam w laboratorium”– podsumowuje Karolina Jakubczyk.



Warto dodać, że matcha ma zbawienny wpływ nie tylko na mózg. Regularne spożycie matchy wpływa korzystnie na pracę serca, ponieważ pomaga w regulowaniu poziomu cholesterolu. Wspomniane antyoksydanty mogą pomóc zapobiegac nowotworom. Dodatkowo matcha, w przeciwieństwie do kawy, która powoduje nagły wzrost energii, uwala tę energię stopniowo i powoli, co sprawia, że jest bardziej efektywna. Dzieje się to dzięki optymalnej zawartości L-teaniny, aminokwasu, który działa jako neuroprzekaźnik i poprawia sprawność mózgu. Uwalnianie energii z matchy może trwać nawet trzy lub cztery godziny.

