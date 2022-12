Zrób makowiec jak marzenie! Dzięki temu trikowi będzie niezwykle puszysty

Ciasta zawierające mak są zdrowe – wskazują dietetycy. Ziarna maku zawierają korzystne dla zdrowia nienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak kwas oleinowy czy linolowy, które zapobiegają chorobom układu sercowo-naczyniowego. Zawierają również szereg witamin, w tym witaminę E oraz składników mineralnych, takich jak wapń i fosfor. Porcja makowca zaspokaja dzienne zapotrzebowanie organizmu na wapń. Nie należy jednak przesadzać z ilością jedzenia ciasta. Jest kaloryczne i ciężkostrawne. Zawartość kwasów tłuszczowych przekłada się na wysoką kaloryczność maku: porcja 100 g zawiera około 500 kcal. Nie zaleca się podawania go dzieciom, bo może wywołać alergię.

Mak a alergie

Mak jest produktem mocno alergizującym. Z tego względu nie zaleca się włączania go do diety dzieci, które mają mniej niż 2 lata. Może powodować wysypkę, podrażnienie skóry, rumień, biegunkę, bóle brzucha, wzdęcia. U niektórych osób zjedzenie porcji maku powoduje również bóle głowy.

Co zrobić, żeby makowiec był puszysty?

Dobry makowiec powinien być delikatny i puszysty, a w środku wilgotny. Żeby uzyskać ten efekt, wystarczy dodać do niego kilka łyżek musu jabłkowego.

„Dzięki dodaniu do ciasta musu jabłkowego, będzie nie tylko lekkie jak obłoczek, ale też nabierze jeszcze słodszego aromatu” – uważają kulinarni eksperci.

Jeśli lubisz eksperymenty kulinarne, możesz też dodać do masy makowej niewielką ilość startej gorzkiej czekolady. W świątecznym makowcu nie powinno również zabraknąć bakali: rodzynek, drobno posiekanych orzechów włoskich, kandyzowanej skórki oraz suszonych owoców (moreli, daktyli, śliwek, fig).

Jak piec makowiec, żeby nie pękał?

Zdarza ci się, że makowiec pęka podczas pieczenia? Jest na to sposób. Makowiec nie lubi zmian ciepła. Najlepiej wstawić ciasto do lekko rozgrzanego piekarnika (ok. 100 st. C). Następnie piec go w stałej temperaturze około 180℃ – podpowiadają eksperci. Efekt murowany!

Czytaj też:

Co zrobić, by grudzień był magiczny, a nie zabiegany? Przygotuj się do świąt bez stresuCzytaj też:

Makowiec „na szybko”. Wystarczą dwa składniki