Pyszny keks pełen bakalii. Wypróbuj nasz przepis

Keks to ciasto „na bogato”, a wszystko za sprawą dużej ilości bakalii i kandyzowanych owoców. Pięknie wygląda na świątecznym stole, a samodzielnie upieczony może być prezentem dla gospodarzy, kiedy idziesz w gości.

Jakie bakalie dodać do keksu?

W przepisie jest 400 g bakalii. Jakie wybierzesz – to zależy od ciebie. W mieszance mogą się znaleźć np. kandyzowane skórki pomarańczy, suszone morele, suszona żurawina, rodzynki i orzechy włoskie. Większe suszone owoce, takie jak np. morele pokrój na mniejsze kawałki. Bardzo ważne jest, aby bakalie dobrze wymieszać z mąką, dzięki temu nie wszystkie opadną na dno podczas pieczenia. Do keksa możesz dodawać ulubione orzechy, jednak lepiej wybierać te miękkie (np. orzechy pekan, włoskie albo nerkowce). To ciasto, które kroi się raczej w cieńsze kawałki i twardsze orzechy (np. laskowe) będą to utrudniać.

O czym pamiętać robiąc ciasto na keks?

Ważne jest, aby masa z masła, cukru i jajek była naprawdę puszysta. Najlepiej ubijać ją na najwyższych obrotach miksera. Masło wyjmij odpowiednio wcześnie z lodówki (powinno być miękkie, ale nie roztopione), jajka również powinny być w temperaturze pokojowej.

Jak udekorować keks?

Jeśli chcesz udekorować keks, najlepiej do tego wykorzystać biały lukier. Może to być lukier królewski zrobiony z cukru pudru i białek albo lukier na bazie cukru i soku z cytryn. Oblane lukrem ciasto możesz dodatkowo ozdobić orzechami i kandyzowaną skórką pomarańczową. W najprostszej wersji możesz po prostu oprószyć keks cukrem pudrem.

Przepis: Keks Tradycyjne ciasto z bakaliami. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 50 min. Liczba porcji 10 Składniki 2 szklanki mąki pszennej

3/4 szklanki cukru pudru

kostka miękkiego masła

6 jajek

1 łyżka śmietany 18 proc.

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

400 g bakalii

masło i bułka tarta do wysypania foremki Sposób przygotowania Wymieszaj bakalie z mąkąMąkę wymieszaj dokładnie z proszkiem do pieczenia i solą. Dodaj bakalie i wszystko dobrze wymieszaj. Utrzyj masło, cukier i jajkaMiękkie masło włóż do osobnej miski razem z cukrem. Zmiksuj na jasną, puszystą masę (miksuj kilka minut). Następnie dodawaj kolejno jajka, dokładnie miksując masę. Ma być puszysta. Wymieszaj ciastoDo masy z masła i jajek dodaj mąkę z bakaliami i łyżkę śmietany. Wymieszaj wszystko łyżką. Upiecz ciastoKeksówkę wysmaruj masłem i obsyp bułką tartą. Przełóż ciasto do foremki i piecz ok. 50-60 minut (do suchego patyczka) w temperaturze 170 st. Celsjusza.

Czytaj też:

Sprawdzony przepis na miękkie pierniczki. Sekretem jest jeden składnikCzytaj też:

Jak zrobić pieczony schab i pieczoną karkówkę? Dzięki tym trikom wyjdą idealnie