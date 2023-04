Hamuje rozwój raka prostaty, trzustki i piersi. Nie może go zabraknąć wiosną na twoim talerzu

Badania amerykańskich i chińskich naukowców z 2014 roku opublikowane na łamach „Cancer Letter” dowodzą, że jedzenie ogórka hamuje wzrost komórek odpowiedzialnych za rozwój m.in. raka prostaty, raka trzustki i raka piersi. Dzieje się tak za sprawą zawartej w nim substancji zwanej kurkubitacyną, która wykazuje działanie antynowotworowe, odpowiada też za gorzkawy posmak tego warzywa.

Właściwości antynowotworowe przypisuje się również flawonoidom, luteinie i kwasowi kawowemu zawartym w ogórkach. Oprócz tego ogórek zawiera wiele cennych witamin m.in. z grupy B, witaminy C, A, E i K oraz składniki mineralne: wapń, żelaza, magnez potas i sód.

Lecznicze właściwości ogórków doceniano już w starożytności

Z przekazów historycznych wiadomo, że ogórki były uprawiane ponad 3 tys. lat temu na terenach dzisiejszych Indii. Uprawiane były też przez Ormian, Arabów, Greków i Rzymian. Wiadomo, że Egipcjanie uznawali ogórki za pokarm dla zmarłych, co potwierdzają malowidła w egipskich grobowcach. Wzmianki o tym warzywie można znaleźć też w Biblii, spożywali go Hebrajczycy przemierzających tereny pustynne. Ze względu na dużą zawartość wody (ok. 90 proc.) świeży ogórek doskonale orzeźwia w upalne dni, pozwala szybko ugasić pragnienie i nawadnia. Jedzenie ogórków poleca się osobom, które mają problemy z regularnym przyjmowaniem płynów.

Jak jedzenie ogórków działa na organizm?

Ogórki są moczopędne, dlatego zapobiegają zatrzymywaniu wody w organizmie, pomagają usuwać jej nadmiar oraz niwelują obrzęki. Powinny znaleźć się w diecie osób, które zmagają się z infekcjami układu moczowego.

Ponadto zawarte w nic magnez i potas wpływają na uregulowanie ciśnienia krwi. Dlatego ogórki zalecane są chorym na nadciśnienie tętnicze.

Jedzenie ogórków pływa też korzystnie na układ pokarmowy, odkwasza organizm i oczyszcza jelita ze względu na zawarty w nim błonnik. Wspomaga leczenie refluksu i łagodzi zgagę.

Ogórek zalecany jest chorym na cukrzycę

Zielony ogórek ma niski indeks glikemiczny, który wynosi jedynie 15. Dlatego to warzywo zalecane jest w diecie osób chorych na cukrzycę. Regularne spożywanie zielonych ogórków obniża poziom cukru we krwi. Do tego ogórek jest niskokalorycznym warzywem. 100 g dostarcza jedynie 15 kalorii.

Ogórek – zastosowanie w kuchni

Zielone ogórki to nieodłączny element polskiej kuchni. Często podawane są jako dodatek do mięs w formie tzw. mizerii (z sosem ze śmietany czy jogurtu). Doskonale sprawdzają się również jako składnik sałatek, surówek i chłodników, a także orzeźwiających napojów i koktajli. To również idealny dodatek do kanapek oraz składnik orzeźwiającej lemoniady.

Czy ogórka można łączyć z innymi warzywami?

Często mówi się, że ogórki najlepiej spożywać samodzielnie. A to dlatego, że zawarta w miąższu ogórka substancja zwana askorbinazą niszczy witaminę C w pożywieniu. Nie ma się jednak czym przejmować, bo najnowsze badania wykazały, że jej właściwości dają o sobie znać dopiero po wielu godzinach. Oznacza to, że aby doszło do unicestwienia cennej witaminy C, pomidor i ogórek musiałyby leżeć w sałatce przez długi czas. Jeżeli jednak chcemy mieć pewność, że askorbinaza nie zniszczy składników odżywczych w naszym posiłku, możemy skropić talerz odrobiną soku z cytryny.

Jak sprawdzić świeżość zielonych ogórków?

Ogórki dosyć szybko tracą jędrność i świeży smak. O ich jakości świadczy twarda struktura, intensywna zieleń i połysk skórki, brak na niej plamek oraz przebarwień. Takie warzywa są najlepsze do jedzenia.

