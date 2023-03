Chronią przed rakiem, alzheimerem i są naturalnym środkiem przeciwbólowym. Włącz oliwki do swojej diety

Drzewa oliwne uprawiane są przez człowieka w rejonie Morza Śródziemnego od ok. 7 tysięcy lat. Wielokrotnie jest o nich mowa w Biblii, a rzymski poeta Wergiliusz radził już wiele wieków temu: „sadź tłustą oliwkę, zwiastunkę pokoju”, bowiem oliwki i wyciskana z nich oliwa to pokarmy nie tylko odżywcze, ale i symbolizujące pokój i bogactwo. Drzewa oliwne są długowieczne i jak się okazuje, tą długowiecznością mogą się z nami podzielić.

Oliwki działają przeciwbólowo

Oliwki zawierają witaminy A, B, E i C oraz błonnik, minerały, magnez iprzede wszystkim wiele cennych polifenoli, czyli substancji pochodzenia roślinnego, o działaniu przeciwutleniającym. Jednym z takich związków jest oleokantal. Jego odkrycie jest przypisywane amerykańskiemu naukowcy dr. Gary'emu Beauchampowi, któremu pikantna nuta w oliwie z oliwek przypomniała smak roztworu ibuprofenu, nad którym prowadził badania. Doszedł do wniosku, że warto to zbadać i okazało się, że obecny w oliwkach składnik ma działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe podobne do działania ibuprofenu.

Na co pomaga oleokantal zawarty w oliwkach?

Oleokantal likwiduje wiele rodzajów komórek nowotworowych, nie naruszając przy tym zdrowych komórek – wynika z badań naukowców z Hunter College w USA. Eksperci z University of Luisiana odkryli zaś, że oleokatal zakłóca proces gromadzenia się beta-amyloidu wpływającego na chorobę Alzheimera, zmieniając strukturę białek neurotoksycznych, które prawdopodobnie przyczyniają się do wyniszczających skutków tej choroby

Ile kalorii mają oliwki i ile ich zjadać?

Około 100 gramów (ok. 30 oliwek), dostarcza 150 kalorii, ale większość z zawartych w nich tłuszczów pomaga zwiększyć poziom dobrego cholesterolu (HDL). Co ciekawe oliwki stymulują wydzielanie hormonu, który wysyła uczucie sytości do mózgu, więc przy spożyciu kilku oliwek przed dużym posiłkiem, prawdopodobnie zjemy mniej. Zalecana przez dietetyków dzienna porcja to 7-8 oliwek co stanowi ok. 25 gramów, czyli ok. 37 kcal.

Oliwki – zielone czy czarne?

Jest to ten sam owoc, różniący się tylko tym, kiedy został zerwany z drzewa. Zielone oliwki zbiera się, zanim dojrzeją, zaś oliwki czarne zbierane już w pełni dojrzałe. Oliwki mają gorzki smak i dlatego są poddawane fermentacji i dojrzewaniu, aby nadawały się do zjedzenia. Nie bójmy się jednak lekkiej goryczki oliwek, bo właśnie dzięki niej są tak zdrowe.

W jakiej formie można jeść oliwki?

Możliwości wprowadzania oliwek do naszej diety są niezliczone. Możemy je zjeść na przekąskę, dodać do tak lubianej sałatki greckiej, położyć na pizzy, dodać do makaronu lub przyrządzić pysznego duszonego kurczaka z dodatkiem pomidorów, papryki i zielonych oliwek.

