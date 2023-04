Babka wielkanocna inna niż wszystkie. Poznaj właściwości pistacji i upiecz babkę z tym zdrowym składnikiem

Baby i mazurki muszą koniecznie znaleźć się na wielkanocnym stole. Warto dla odmiany upiec babkę z dodatkiem niezwykle zdrowych pistacji, która jest bardzo smaczna i ma po przekrojeniu ciekawy bladozielony kolor. Pistacje to nasiona małego drzewa rosnącego w ciepłym klimacie, uprawiane przez człowieka od tysięcy lat. Są bogate w składniki odżywcze, w tym białko i błonnik, który wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu pokarmowego, minerały takie jak magnez, fosfor i potas oraz cenne antyoksydanty jak luteina, która jest ważna dla zdrowych oczu.

Pistacje to niezwykle cenne źródło witaminy B6

Witamina B, znana również jako pirydoksyna, jest witaminą rozpuszczalną w wodzie. Organizm nie gromadzi jej i w związku z tym należy ją codziennie dostarczać w pożywieniu. Badanie opublikowane w 2017 roku wykazało, żewitamina B6 chroni przed szkodliwymi skutkami zanieczyszczenia powietrza poprzez zmniejszenie ich wpływu na organizm. Jest to niezwykle ważne, bo według Światowej Organizacji Zdrowia, aż 99 proc. światowej populacji mieszka w miejscach, w których jakość powietrza nie spełnia wytycznych WHO w tym zakresie.

Pistacje na dobry humor i sen

Pistacje zawierają tryptofan, aminokwas biorący udział w wytwarzaniu serotoniny zwanej hormonem szczęścia, która poprawia nastrój, wpływa na potrzeby seksualne, reguluje apetyt, zasypianie oraz cykle snu. Niski poziom serotoniny w organizmie może prowadzić do depresji i bezsenności. Aby temu zapobiec, warto zjeść garść pistacji. Zalecana dawka to ok. 45 pistacji dziennie, co daje łącznie ok. 160 kalorii. Dodatkowo pistacje mają niski indeks glikemiczny (IG 28).

Przeciwskazania do jedzenia pistacji

Spożywanie pistacji nie jest wskazane dla osób:

uczulonych na orzechy,

z problemami z nerkami – ze względu na wysoką zawartość potasu i fosforu w tym produkcie,



dzieci poniżej 5 lat (można podawać zmielone, podobnie jak inne orzechy, aby uniknąć zadławienia).



Wypróbuj przepis

Przepis: Pistacjowa babka babka pistacjowa Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 8 Składniki 4 jajka

200 g miękkiego masła

160 g drobnego cukru

100 g niesolonych pistacji bez łupinek

130 g mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

cukier waniliowy

1 łyżka jogurtu naturalnego lub kwaśnej śmietany Sposób przygotowania Przygotuj produkty2 godziny przed pieczeniem wyjmij z lodówki masło i jajka, gdyż muszą być w temperaturze pokojowej. Rozgrzej piekarnikRozgrzej piekarnik do 160 stopni. Przygotuj formęNasmaruj formę na babę masłem i oprósz ja mąką, wysypując jej nadmiar. Przygotuj pistacjeZmiel pistacje na proszek, im drobniej, tym lepiej. Przygotuj ciastoW misie miksera utrzyj miękkie masło, cukier i cukier waniliowy na puszystą masę, do masy dodaj po jednym jajku, aż połączy się z masą. Po wyłączeniu miksera do miski dodaj przesianą mąkę i proszek do pieczenia, a następnie pistacje i jogurt lub śmietanę. Wymieszaj delikatnie szpatułką do połączenia się składników. Przełóż babkę do formy. Upiecz babkęWłóż naczynie do nagrzanego piekarnika i piecz, aż do suchego patyczka co powinno zająć ok. 60 minut. Wyłącz piekarnik i wyjmij naczynie. Poczekaj, aż wystygnie i wyjmij z formy. Udekoruj babkęBabkę polej lukrem przygotowanym z 2-3 łyżek soku z cytryny utartego z cukrem pudrem- wyjdzie ok. 1 szklanka i udekoruj całymi pistacjami lub dowolnymi słodkimi ozdobami wielkanocnymi.

