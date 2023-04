Łagodzi objawy menopauzy, zapobiega nowotworom. Jedz tofu

Tofu powstaje w procesie ścinania się mleka sojowego i jest znane i chętnie spożywane w Azji od wieków. Jest ono odpowiednikiem naszego nabiału, ale ze względu na to, że jest produktem roślinnym, a nie odzwierzęcym jest chętnie jedzone przez osoby na diecie wegańskiej i wegetariańskiej, a także przez osoby unikające mięsa. Tofu jest stosunkowo tanie (kostka 200 g kosztuje ok. 8 zł) i łatwo dostępne w sklepach, warto więc zacząć używać go na stałe w naszej diecie.

Czy tofu jest zdrowe?

Tofu zawiera dużo pełnowartościowego białka, jest bogatym źródłem wapnia i magnezu co ma znaczenie dla zdrowia naszych kości, gdyż pomaga zapobiegać osteoporozie. Ten sojowy twaróg zawiera również potas, fosfor i cynk oraz witaminy z grupy B i E. Dodatkowo tofu to produkt bezglutenowy i niskokaloryczny (100 g to ok. 100 kcal), nie zawiera cholesterolu, a jak wykazują badania naukowe, może nawet obniżać poziom złego cholesterolu LDL, co z kolei zmniejsza ryzyko miażdżycy i nadciśnienia.

Tofu łagodzi objawy menopauzy i może zapobiegać nowotworom

Tofu zawiera fitoestrogeny, które naśladują działanie estrogenów wytwarzanych przez organizm ludzki. Badania sugerują, że spożywanie produktów sojowych może pomóc złagodzić objawy menopauzy, zmniejszając częstotliwość i nasilenie uderzeń gorąca. Dodatkowo kilka badań klinicznych wykazało, że genisteina, zawarty w soi izoflawon, ma właściwości przeciwutleniające, co może hamować wzrost komórek nowotworowych.

Przeciwskazania do spożywania tofu

Tofu nie powinny spożywać osoby, które mają alergię na soję. W przeszłości soja budziła kontrowersje w kwestii jej wpływu na rozwój raka piersi, jednak obecnie uważa się, że spożywanie umiarkowanych ilości pokarmów sojowych nie wydaje się wpływać na ryzyko zachorowania na raka piersi. Istnieją obawy, że nadmierne spożycie soi może zakłócać u niektórych osób czynność tarczycy i wpływać na podwyższanie poziomu TSH, wymaga to jednak dalszych badań.

Jakie tofu jest najczęściej dostępne w naszych sklepach?

Tofu naturalne, bez dodatków smakowych, miękkie lub twarde. Jeśli określone jest jako bio, oznacza to, że składniki pochodzą z upraw ekologicznych. Tofu wędzone, które ma bardziej zdecydowany smaki i powinno być wędzone naturalnym dymem. Należy unikać takich, które w składzie mają aromat dymu wędzarniczego. Tofu z dodatkiem ziół i przypraw, które wybieramy w zależności od naszych preferencji smakowych.

Jak przyrządzić tofu, aby było smaczne?

Tofu naturalne ma bardzo delikatny i mało wyrazisty smak. W związku z tym, jednym z najlepszych sposobów na przyrządzenie takiego tofu, jest jego wcześniejsze zamarynowanie. Tofu po wyjęciu z opakowania należy pokroić w niezbyt małą kostkę i włożyć do marynaty na 2 godziny lub nawet na całą noc. Warto sporządzić marynatę, która będzie zawierać w sobie smak słony (np. sos sojowy, sos rybny), kwaśny (ocet ryżowy, sok z cytryny, sok z kiszonych ogórków) i pikantny (imbir, chili, czosnek). Przykładowo możemy dodać do marynaty łyżkę startego świeżego imbiru, dwie łyżki sosu sojowego, łyżkę octu ryżowego, łyżkę pikantnej pasty z dodatkiem chili. Po zamarynowaniu usmażmy tofu na oleju ryżowym i podajmy z makaronem ryżowym, polane olejem sezamowym, i posypane ziarenkami sezamu i szczypiorkiem.

