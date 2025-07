Zanim kupisz arbuza, sprawdź te znaki. Dzięki nim trafisz na słodki i soczysty owoc

Arbuz to jeden z najpopularniejszych owoców, którymi zajadamy się latem. Jest pyszny, ale przede wszystkim zawiera w sobie dużo wody, a więc doskonale gasi pragnienie i orzeźwia. Jest on też niskokaloryczny, bogaty w witaminy i minerały, a do tego można dostać go w każdym supermarkecie i większości sklepów osiedlowych. Żeby jednak był naprawdę smaczny, trzeba zwrócić uwagę na kilka szczegółów.

Jakiego arbuza wybrać?

Kupując arbuza, zwróć uwagę na jego kształt – powinien być symetryczny, bez widocznych cech uszkodzenia czy deformacji. Ważna jest też wielkość – wybieraj te średnie, ponieważ zbyt mały arbuz będzie jeszcze niedojrzały, a z kolei duży – będzie już przejrzały. Zwróć uwagę też na wygląd skórki – powinna być lśniąca, a plama na spodzie lepiej, żeby była bardziej koloru żółtego niż białego. Przy lekkim nacisku skórka powinna być twarda i jędrna. Jeśli będzie zbyt miękka – będzie to oznaczać, że owoc jest już przejrzały. Istotny jest też dźwięk, jaki wyda arbuz, gdy w niego zapukasz. Po opukaniu powinien przypominać dźwięk bębenka. Jeżeli kupujesz arbuza w kawałku, to zwróć też uwagę na kolor miąższu. Musi być nasycony i bardziej czerwony niż jasnoróżowy.

Pamiętaj też, że im cięższy owoc wybierzesz, tym będzie on miał w sobie więcej wody. Kupuj więc ciężkie arbuzy, a w ten sposób zmniejszysz ryzyko tego, że będą mało soczyste.

Czy można jeść skórkę arbuza?

Z pewnością część osób zastanawia się, czy skórka arbuza jest jadalna. Okazuje się, że tak. Co więcej, jest ona bogata w błonnik pokarmowy, który dobrze wpływa na funkcjonowanie naszych jelit. Jest też bogata w witaminy, między innymi witaminę C. Taką skórkę można też wykorzystać na wiele sposobów, jednak trzeba pamiętać, że jadalna jest biała część – zieloną skórkę należy wyrzucić. Tę białą skórkę można dodawać do sałatek, koktajli, smoothie lub ukisić, Możesz przygotować też lemoniadę z taką skórką z arbuza, a nawet przyrządzić z niej dżem lub konfiturę. Z kolei w Indiach jest ona używana do robienia curry. Również pestki arbuza są jadalne, a do tego mają one wysoką wartość odżywczą.

Dlaczego warto jeść arbuzy?

Największą zaletą arbuza jest to, że zawiera on bardzo dużo wody – niemal w 90 procentach składa się właśnie z niej. Ma też więc bardzo mało kalorii – około 30 kcal na 100 gramów. Taki arbuz nawadnia lepiej niż sama woda, ponieważ dostarcza też glukozy i elektrolitów. Arbuz jest również bogaty w likopen, czyli silny przeciwutleniacz. Jedzenie arbuza pomaga obniżać poziom cholesterolu i ciśnienia krwi, a zawarta w nim cytrulina zwiększa poziom tlenku azotu, co z kolei rozszerza naczynia krwionośne, a w konsekwencji wspomaga układ krążenia, ale też łagodzi bóle mięśni po intensywnym wysiłku. Dodatkowo dzięki błonnikowi arbuz poprawia trawienie, jest więc idealną przekąską latem. Zobacz, który arbuz jest zdrowszy – żółty czy czerwony.

