Wciąż łączysz ziemniaki z mięsem? Sprawdź, co naprawdę dzieje się w twoim organizmie

Ziemniaki są bardzo popularnym dodatkiem do wielu dań. Niektóre osoby nie wyobrażają sobie wręcz obiadu bez tego warzywa w połączeniu z mięsem. Czy jednak taki zestaw jest zdrowy? W internecie często możemy trafić na informację o tym, że nie powinno się łączyć jedzenia ziemniaków z tłustym mięsem, na przykład kotletami schabowymi czy mielonymi, ponieważ ma to powodować kłopoty żołądkowe, takie jak uczucie ciężkości, zgaga, wzdęcia. W sieci jest wiele informacji o tym, że takie połączenie sprawia, że produkty te zaczynają „gnić i godzinami fermentują w jelitach”, spowalniając trawienie. Czy rzeczywiście tak jest?

Czy ziemniaki i tłuste mięso to złe połączenie?

Już od dawna możemy natrafić na stwierdzenie, że ziemniaki, które są bogatym źródłem skrobi w połączeniu z mięsem obfitującym w białko, mogą obciążać nasz układ pokarmowy. Jest to jednak mit, ponieważ nie ma badań, które potwierdzałyby tę teorię, a także popularne stwierdzenie, że rzekomo dochodzi do „gnicia i fermentacji tych produktów w jelitach”.

Ten mit wziął się z teorii o tzw. diecie rozdzielnej, według której nie powinno się łączyć ze sobą różnych typów produktów, ponieważ wymagają one różnych warunków trawienia. Brak jest naukowych dowodów na to, a współczesna dietetyka nie potwierdza tej koncepcji. Trzeba pamiętać o tym, że ludzki organizm jest świetnie przystosowany do jednoczesnego trawienia różnych składników. Co więcej, dobrze skomponowane posiłki powinny łączyć ze sobą różne składniki odżywcze. Podsumowując: ziemniaki połączone z tłustym mięsem nie powodują gnicia w jelitach, jednak zbyt tłuste potrawy mogą obciążać układ pokarmowy i skutkować dyskomfortem – niezależnie od tego, z czym są jedzone.

Jak łączyć mięso z ziemniakami?

Jeśli chcesz, żeby połączenie ziemniaków z mięsem przyniosło jak najwięcej korzyści dla twojego organizmu, przygotuj swój obiad w odpowiedni sposób. Ziemniaki najlepiej jest ugotować na parze – zminimalizuje to utratę z nich witamin i minerałów, takich jak między innymi witamina C, potas czy magnez. Dobrym sposobem jest też przygotowanie ich „w mundurkach” – dostarczycie sobie składników odżywczych, które znajdują się pod skórką. Wasza potrawa będzie też bogatsza w błonnik pokarmowy. Mięso z kolei również jest najlepiej ugotować lub upiec w niskiej temperaturze – będzie zdrowiej, a równie smacznie (w porównaniu do smażenia mięsa).

Co więcej, taki zestaw obiadowy dobrze jest wzbogacić o warzywa (surowe lub w postaci gotowanej), które są świetnym źródłem błonnika pokarmowego i ułatwiają trawienie, ale też zwiększają objętość posiłku.

Warto ograniczyć jedzenie tłustego mięsa

Tłuste mięso samo w sobie bywa ciężkostrawne, jednak nie wynika to z połączenia mięsa z ziemniakami, ale z tego, że ten produkt już sam w sobie posiada wysoką zawartość tłuszczów nasyconych, a to z kolei potęguje uczucie sytości, a także może powodować zgagę. Spożywanie dużych ilości tłustego mięsa może więc przyczyniać się do problemów trawiennych. Żeby temu zapobiec należy ograniczyć spożycie tłuszczów nasyconych i zastąpić je tłuszczami nienasyconymi (znajdziemy je między innymi w orzechach czy rybach). Sprawdź też, jakie są najzdrowsze tłuszcze, które możemy dodać do diety. Według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tłuszcze nasycone powinny stanowić mniej niż 10 procent dziennego zapotrzebowania energetycznego. Trzeba pamiętać, że tłuszcze nasycone spożywane w nadmiarze mogą zwiększać ryzyko chorób układu krążenia.

