Masło za darmo w Biedronce, ale musisz się spieszyć. Sprawdź też inne gratisy

Masło jest jednym z podstawowych produktów w naszej kuchni. To składnik wielu ciast, naleśników, ale przydaje się też po prostu do zrobienia kanapek, które większość Polaków je na śniadanie lub kolację. Niestety na przestrzeni ostatnich miesięcy cena tego produktu mocno wzrosła, co z kolei nadszarpuje domowy budżet. Są jednak sprytne sposoby na to, żeby zaoszczędzić – wystarczy regularnie śledzić gazetki promocyjne.

Tanie masło w Biedronce

W Biedronce od poniedziałku (07.07.) masło ekstra polskie marki „Mlekovita” lub masło ekstra „Łaciate” (200 g) można kupić w specjalnej ofercie „4 plus 2 gratis”. Oznacza to, że przy zakupie czterech kostek masła, kolejne dwie dostaniemy całkowicie za darmo. Można więc zrobić porządny zapas tego produktu. Masła te można ze sobą dowolnie mieszać. Limit dzienny to sześć kostek masła, w tym dwie gratis na kartę Moja Biedronka. Przy zakupie sześciu produktów zostanie naliczony rabat o wartości dwóch najtańszych produktów. Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne. Trzeba jednak spieszyć się z zakupami, ponieważ ta promocja obowiązuje tylko do środy (09.07.).

Śmiało można kupować więcej kostek masła, ponieważ bez obaw możemy je zamrozić. W taki sposób będziemy mieć ten produkt w domu przez najbliższy czas zawsze, gdy będziemy go potrzebować, na przykład wtedy, kiedy niespodziewanie najdzie nas ochota na pieczenie ciasta. Wystarczy wtedy wyjąć kostkę masła z zamrażalnika i przełożyć do lodówki, a po kilku godzinach stanie się już miękkie.

Co jeszcze można taniej kupić?

Z kolei w poniedziałek (07.07.) taniej będzie też można dostać mleko UHT 3,2% marki „Mleczna Dolina”. Obowiązuje promocja „3 plus 3”. Kupując trzy kartony mleka – kolejne trzy dostaniemy całkowicie za darmo. Oznacza to, że za jeden karton mleka w ramach tej oferty trzeba zapłacić jedynie 1 zł 89 gr. Cena ta obowiązuje jednak tylko przy zakupie trzech opakować. Limit dzienny to 12 opakowań na Kartę Moja Biedronka.

Z kolei we wtorek (08.07.) przecenione będą jajka z chowu ściółkowego „Moja Kurka” (rozmiar M, 10 sztuk). Przy zakupie jednego opakowania, drugie dostaniemy gratis. Limit dzienny to dwa opakowania na kartę moja Biedronka.

