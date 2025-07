Masz je w kuchni? Te pozornie zdrowe produkty kryją nawet 10 łyżeczek cukru!

Niemal każdy z nas wie, że cukier jest niezdrowy. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nie występuje on tylko w czekoladzie, słodyczach czy słodkich napojach, ale też w wielu innych produktach, po które sięgamy każdego dnia. Nie wystarczy więc zrezygnowanie ze słodzenia kawy czy herbaty. W trosce o swoje zdrowie powinniśmy czytać etykiety na produktach spożywczych i świadomie eliminować z diety nadmiar cukru. Nasz organizm z pewnością będzie nam wdzięczny.

W jakich produktach jest „ukryty cukier”?

Cukier jest ukryty w wielu produktach, które większość z nas spożywa na co dzień. Mowa między innymi o wodzie smakowej – okazuje się, że w 200 ml jest aż 3,2 łyżeczek cukru. Znacznie lepszą alternatywą jest więc picie zwykłej wody mineralnej lub dodanie do niej świeżych owoców lub listków mięty. Kolejny produkt bogaty w cukier to płatki śniadaniowe – w 30 g produktu może być aż 2-2,3 łyżeczek cukru. Warto więc zamienić je na przykład na płatki owsiane, które są bogate w błonnik pokarmowy – ten składnik sprawia, że nasze jelita lepiej pracują, ale też dłużej odczuwamy sytość. W 100 g serków homogenizowanych i innych deserach mlecznych może być ukryte od 2 do 4 łyżeczek cukru. Znacznie lepszym wyborem będzie więc jogurt naturalny zmieszany z owocami, bakaliami lub miodem. Dla wielu osób zaskoczeniem może być też fakt, że cukier znajduje się nawet w ketchupie. W jednej łyżce tego produktu jest aż pół łyżeczki cukru

Te produkty zawierają ogromne ilości cukru

Choć wszyscy wiemy, że w słodyczach i słodkich napojach zawarty jest cukier, to z pewnością część z nas nie zdaje sobie sprawy, jak duże ilości się tam znajdują. Okazuje się bowiem, że w 500 ml słodkich napojów jest aż 10-11 łyżeczek cukru. Z kolei w popularnych napojach energetycznych (250 ml) jest 5,4 łyżeczek cukru. Zdecydowanie lepiej jest więc zrezygnować z ich picia na rzecz na przykład naturalnych soków owocowych lub warzywnych, domowych kompotów, naparów ziołowych czy po prostu wody mineralnej.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, w różnego rodzaju „fit batonach” może się znaleźć aż 2,5 łyżeczki cukru, a w 100 gramach żelek jest 10 łyżeczek cukru. Z kolei baton czekoladowy lub baton muesli to około 2 łyżeczki cukru. Znacznie lepszym wyborem jest więc przygotowanie domowych słodkości bez tego niezdrowego dodatku. Jako przekąski świetnie sprawdzą się świeże i suszone owoce, pestki i orzechy, a do słodzenia kawy czy herbaty możemy użyć ksylitolu, inuliny czy stewii.

Jak obliczyć ilość cukru w produkcie?

Warto czytać etykiety produktów, które wkładamy do koszyka podczas zakupów spożywczych. Jak obliczyć ilość cukru, przekładając to na łyżeczki?

Na etykiecie produktu jest informacja o zawartości węglowodanów, w tym cukrów. Wartość cukrów należy podzielić przez 5 – to jest liczba łyżeczek cukru w 100 g produktu – czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pamiętaj też, żeby zachować czujność, ponieważ cukier może być „ukryty” pod różnymi nazwami (są to cukry proste dodane do produktu), między innymi takimi jak:

glukoza,

fruktoza,

galaktoza,

sacharoza,

laktoza,

maltoza,

dekstroza,

skrobia,

maltodekstryna,

słód jęczmienny,

syrop glukozowy,

syrop glukozowo-fruktozowy,

syrop z agawy,

syrop klonowy,

syrop daktylowy,

syrop ryżowy,

syrop kukurydziany,

miód,

karmel,

cukier buraczany,

cukier inwertowany,

cukier trzcinowy,

cukier brązowy,

cukier winogronowy,

sok owocowy,

zagęszczony sok owocowy,

koncentrat soku.

Pamiętaj, żeby wybierać produkty, w których cukry mają niską wartość i nie znajdują się na początku składu, ponieważ im ten składnik jest wyżej, tym jest go więcej. Koniecznie zobacz też, jakie połączenie jest gorsze niż sam cukier. Warto znać też popularne mity dotyczące cukru.

